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Profesionální uklízečky navlékají na koště při zametání plastový pytlík. Zázračně jim to usnadní práci

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Profesionální uklízečky v hotelech nasazují při zametání na koště obyčejný igelitový sáček. Díky statické elektřině a hladkému povrchu plastu se prach, vlasy ani zvířecí chlupy nezachytí ve štětinách a práce jde mnohem rychleji.
Profesionální uklízečky navlékají na koště při zametání plastový pytlík. Zázračně jim to usnadní práci

Profesionální uklízečky navlékají na koště při zametání plastový pytlík. Zázračně jim to usnadní práci

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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