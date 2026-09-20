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Vojáci vykopali 23 rakví z šumavské hrobky a prodali kov do sběru. Kaple sklářské rodiny Abelů stojí dodnes

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Dne 21. června 1951 vytáhli dělníci z krypty šumavské kaple třiadvacet kovových rakví. Kov o váze 562 kilogramů skončil ve sběrných surovinách, ostatky zakopali na neznámém místě.
Vojáci vykopali 23 rakví z šumavské hrobky a prodali kov do sběru. Kaple sklářské rodiny Abelů stojí dodnes

Vojáci vykopali 23 rakví z šumavské hrobky a prodali kov do sběru. Kaple sklářské rodiny Abelů stojí dodnes

Zdroj: Foto: Picryl
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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