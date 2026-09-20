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Temný film noir ze snových výjevů. Modrý samet Davida Lynche slaví 40 let

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O snímku Modrý samet (Blue Velvet) se toho napsalo a řeklo dost. Čtvrtý celovečerní film Davida Lynche se stal předmětem studií a dalších analytických a historických textů a pro filmové teoretiky i praktiky se jedná o nesmírně inspirativní a intelektuálně podnětné dílo. Hypnotický surrealistický neo-noir přitom znovu nastartoval Lynchovu kariéru a otevřel mu dveře k jednomu z nejlepších amerických seriálů všech dob.
Temný film noir ze snových výjevů. Modrý samet Davida Lynche slaví 40 let

Temný film noir ze snových výjevů. Modrý samet Davida Lynche slaví 40 let

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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