Při odbočování se střetla dvě auta, dva lidé se zranili. Nehodu řeší policiePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Při odbočování se střetla dvě auta, dva lidé se zranili. Nehodu řeší policie
Žena z Přibyslavi se stala terčem podvodu při nákupu koně ze Španělska. Na internetu našla nabídku, na...
Jihlava ve čtvrtek patřila humanoidní robotice. Odpoledne se uskutečnil praktický workshop pro dvě desítky...
Dnes uplynulo 47 let od úmrtí dalšího známého rodáka z Vysočiny. Tentokrát je řeč o československém...
Havlíčkův Brod dnes žije oslavami. Toto třetí největší město Vysočiny si přopomíná 770 let od první zmínky....
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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