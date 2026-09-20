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Sousedův strom vám bere slunce? Dva metry od plotu nemusí znamenat, že je všechno v pořádku

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Ještě před pár lety to byl nenápadný stromek u plotu. Dnes má několik metrů, mohutnou korunu a odpolední slunce, které dříve dopadalo na vaši terasu nebo záhony, je pryč. Soused přitom tvrdí, že je všechno v pořádku, protože strom stojí dva metry od plotu. Jenže právě tady může být situace trochu složitější.
Sousedův strom vám bere slunce? Dva metry od plotu nemusí znamenat, že je všechno v pořádku

Sousedův strom vám bere slunce? Dva metry od plotu nemusí znamenat, že je všechno v pořádku

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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