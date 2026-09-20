Sousedův strom vám bere slunce? Dva metry od plotu nemusí znamenat, že je všechno v pořádku

Ještě před pár lety to byl nenápadný stromek u plotu. Dnes má několik metrů, mohutnou korunu a odpolední slunce, které dříve dopadalo na vaši terasu nebo záhony, je pryč. Soused přitom tvrdí, že je všechno v pořádku, protože strom stojí dva metry od plotu. Jenže právě tady může být situace trochu složitější.
I malý strom může dosáhnout velké velikosti. Zdroj: Unsplash U vysokých stromů mohou být dva metry málo
Občanský zákoník počítá s tím, jak daleko mají být stromy od hranice sousedního pozemku. U těch, které běžně dorůstají výšky přes tři metry, se obecně počítá se vzdáleností tří metrů. U nižších stromů je to 1,5 metru.
Pokud tedy soused vysadí dva metry od hranice pozemku strom, který má jednou vyrůst do výšky několika metrů, nemusí být taková vzdálenost automaticky v pořádku. Vždy záleží na konkrétní situaci, druhu stromu, místních poměrech i na tom, kde přesně vede hranice pozemků. Ta totiž nemusí být vždy úplně totožná s místem, kde stojí plot.
Problémem může být i samotný stín
Nejde jen o to, kolik metrů strom stojí od plotu. Občanský zákoník mezi sousedské imise řadí také stín. Určitou míru zastínění musí sousedé běžně snášet. Jeden strom, který na pár hodin denně zastíní roh zahrady, pravděpodobně nebude důvodem k velkému sporu. Jiná situace ale nastává ve chvíli, kdy mohutná koruna zastíní velkou část malé zahrady, terasu nebo záhony a výrazně tak omezuje jejich běžné užívání.
Při případném sporu by se proto neřešilo jen to, že strom „vrhá stín“, ale hlavně to, jak velká část pozemku je zastíněná, jak dlouho během dne stín trvá a co je v daném místě obvyklé.
I dva metry od plotu mohou být problém. Zdroj: Pexels Ne vždy ale dojde k pokácení
Pokud vám strom začne vadit, neznamená to automaticky, že máte právo požadovat jeho pokácení. Záleží na míře obtěžování. Například v ulici plné vzrostlých stromů může být větší zastínění běžnější než v nové zástavbě s otevřenými zahradami. Stejně tak bude rozdíl mezi situací, kdy vám strom zastíní část trávníku a tím, kdy kvůli němu přestane být použitelná terasa, nebo na zahradě téměř celý den chybí přímé slunce.
Ne vždy dojde k pokácení. Zdroj: Mountfield Zkuste domluvu a jednoduché řešení
Nejlepším prvním krokem bývá domluva se sousedem. Řešením totiž nemusí být hned pokácení stromu. Často pomůže odborný prořez koruny, který pustí na zahradu více světla, nebo u mladého stromu jeho přesazení dál od hranice pozemku. Čím dříve se problém řeší, tím lépe. Přesadit několik let starý strom je výrazně snazší, než řešit patnáctimetrový strom s mohutnou korunou o mnoho let později.
Co když větve přerůstají přes plot?
Pokud se kromě stínu dostávají větve i přímo nad váš pozemek, měli byste nejprve souseda požádat, aby je odstranil sám. Pokud tak v přiměřené době neučiní, zákon za určitých podmínek umožňuje přesahující větve, nebo kořeny šetrně odstranit. Rozhodně ale není dobrý nápad vstoupit bez souhlasu na sousedův pozemek a strom svévolně zkrátit, či pokácet.
Problém mohou být i přerůstající větve. Zdroj: Pexels
Zdroje: zakonyprolidi.cz, pravoprovsechny.cz,
dostupnyadvokat.cz