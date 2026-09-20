Známý hobby market končí. Vyhlásil obří výprodeje do konce listopadu

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Představte si, že jednoho dne přijdete ke svému oblíbenému obchodu s nářadím a zahradní technikou a místo běžného provozu vás uvítají velké žluté cedule s nápisy o likvidačních slevách. Přesně to se od září děje desítkám tisíc zákazníků po celém Německu. Dvě velké značky, které roky patřily k základním pilířům trhu s kutilskými potřebami, Hellweg a BayWa Bau & Garten, se ocitly v insolvenci a jejich budoucnost visí na vlásku.
Celkem 111 prodejen napříč zemí teď prochází dramatickým výprodejem, který startoval 7. září a má trvat do konce listopadu. Z tohoto počtu provozuje 68 poboček síť Hellweg, zbylých 43 spadá pod BayWa Bau & Garten. Na regálech mizí vše – od barev a stavebního materiálu přes elektrické nářadí až po živé rostliny. V některých berlínských prodejnách Hellwegu se slevy vyšplhaly na 30 procent, cílem je co nejrychleji uvolnit kapitál vázaný ve skladech.
Insolvenční řízení probíhá formou takzvané sanace ve vlastní správě, což vedení obou společností umožňuje pokračovat v chodu za současného vyjednávání o prodeji vybraných poboček. Zákazníci by si ale měli dát pozor na jednu nepříjemnou komplikaci: dárkové poukazy a karty už v prodejnách nelze uplatnit. Majitelé těchto poukazů je mohou pouze přihlásit jako pohledávku u insolvenčního správce, což v praxi znamená, že o své peníze s největší pravděpodobností přijdou.
Co stálo za pádem gigantů
Proč se dvě tak zavedené značky propadly do finančních potíží? Vedení obou firem otevřeně přiznává, že hlavním problémem byla zdrženlivost zákazníků, kteří kvůli všeobecné ekonomické nejistotě výrazně omezili výdaje na rekonstrukce domů a úpravy zahrad. K poklesu tržeb se pak přidaly prudce rostoucí nájmy za rozlehlé obchodní areály, dlouhodobé komplikace v dodavatelských řetězcích a celkově vysoké náklady vyvolané inflací.
Provoz rozsáhlé sítě velkoformátových prodejen se při rostoucích výdajích a slábnoucí poptávce prostě stal neudržitelným. Zatímco před několika lety lidé investovali do svých domovů a zahrad bez váhání, dnes raději šetří a odkládají větší projekty na neurčito. Maloobchodní sektor s kutilskými potřebami tak čelí jedné z nejtěžších krizí za poslední dekády.
Kdo zachrání alespoň část sítě
Dramatický scénář ale nemusí nutně znamenat konec všech dotčených obchodů. Podle dostupných informací už potenciální kupci projevili zájem zhruba o 35 poboček. Mezi zájemci, kteří by mohli část sítě převzít a dál provozovat pod vlastní značkou, figurují velká jména evropského trhu jako Obi, Bauhaus, Hornbach nebo Hagebau.
Převzetí těchto vybraných prodejen by znamenalo nejen zachování nabídky pro místní zákazníky, ale především udržení alespoň části pracovních míst. Osud zbývajících desítek obchodů, o které žádný ze zavedených konkurentů neprojeví zájem, je však podstatně chmurnější. Pravidla insolvenčního řízení jsou nastavena neúprosně a čas na nalezení nových provozovatelů se rychle krátí.
Pokud se pro zbylé lokality nenajde investor, platí termín, že všechny nepřevzaté prodejny mají být definitivně uzavřeny do konce listopadu. Výprodej tak pro tyto konkrétní adresy představuje skutečnou konečnou stanici bez možnosti dalšího pokračování provozu. Spolu se zavřením prodejen dojde také k úplnému uzavření obou firemních ústředí – centrály Hellwegu v Dortmundu a centrály BayWa Bau & Garten v Garchingu.
Nejtíživější dopad má celá krize pochopitelně na samotný personál. V obou společnostech panuje značná nejistota ohledně další obživy, protože insolvence přímo ohrožuje tisíce rodin. Přibližně 4 000 řadových zaměstnanců již obdrželo preventivní výpovědi, aby insolvenční správci dodrželi zákonné lhůty pro případ, že se nepodaří najít kupce.
Problémy se ale neomezují pouze na personál na prodejních plochách a u pokladen. Škrty zasáhnou také administrativní aparát, kde má zhruba 340 lidí přijít o práci v centrálních správách obou podniků. Nadcházející týdny do konce listopadu tak rozhodnou o tom, jak velká část z této tradiční sítě hobbymarketů z německé obchodní mapy zmizí natrvalo a kolik lidí si bude muset hledat nové uplatnění.
Zdroje článku: merkur.de, t-online.de, tn.nova.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková