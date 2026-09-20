Trhaný česnekový chléb s bylinkovým máslem: Trhání je půlka zábavy, druhá půlka je ta chuť

Přiznám se rovnou: trhaný
česnekový chléb jsem poprvé upekla spíš jako doplněk. Byla zahradní party, na stole , maso, buřty , klasika. Říkala jsem si, že si z něj každý utrhne kousek a bude hotovo. Jenže u formy se po pár minutách začali lidé zastavovat, pak už tam stáli skoro frontu. saláty Chléb šel z ruky do ruky ještě horký, voněl česnekem, máslem a bylinkami a já trochu nevěřícně sledovala, jak příloha mizí rychleji než věci z grilu. Od té doby ho peču pravidelně. A pokaždé se děje víceméně totéž.
Na tomhle chlebu není žádná pekařská alchymie. Spíš chytrý způsob, jak těsto poskládat. Vyválí se na tenký obdélník, natře
bylinkovo-česnekovým máslem, rozkrájí na menší díly a ty se pak naskládají do formy. V troubě se jednotlivé vrstvy pěkně prosáknou máslem, česnekem i bylinkami, ale neslijí se do jednoho těžkého kusu. Hotový se netrhá nožem, ale rukama. chléb
Můj tip zní: Máslo na potření nechte opravdu jen povolit při pokojové teplotě. Nerozpouštějte ho. Tekuté máslo začne při krájení stékat z těsta, umaže všechno kolem a vrstvy pak nedrží tak hezky. Měkké máslo zůstane tam, kde má, v troubě se vsakuje pomaleji a chléb je vláčný, ne promáčený tukem. Recept na trhaný česnekový chléb s bylinkovým máslem
Celková délka přípravy: přibližně 2 hodiny a 30 minut Ingredience k přípravě Kynuté těsto 500 g hladké mouky 42 g čerstvého droždí 1 čajová lžička krupicového cukru 250 ml vlažného plnotučného mléka 80 g povoleného másla 1 vejce velikosti M 2 čajové lžičky soli Bylinkovo-česnekové máslo 110 g třeného másla (pokojová teplota) 1 lžíce olivového oleje 4 stroužky česneku (prolisované) hrst čerstvé petrželky, jemně nasekané libovolné bylinky, tymián, rozmarýn, pažitka 1 čajová lžička soli Dokončení hrubá sůl na posypání (volitelné) pečicí papír na vyložení formy Postup přípravy domácího česnekového chleba s bylinkami
1. Do vlažného mléka rozdrobte
čerstvé droždí, přidejte cukr a nechte směs asi 10 minut stát v teple. Mléko má být vlažné, ne horké, jinak droždí zbytečně zničíte. Když se nahoře objeví pěna, můžete pokračovat.
2. Do větší mísy dejte
hladkou mouku se solí. Přidejte vajíčko, povolené máslo a mléko s rozkvašeným droždím. Těsto vypracujte rukama nebo hnětacím hákem. Po 8 až 10 minutách by mělo být hladké, pružné a nemělo by se protivně lepit na prsty.
3. Mísu zakryjte čistou utěrkou a těsto nechte kynout na teplém místě
60 minut. Objem by se měl zhruba zdvojnásobit. Mně se osvědčila trouba zahřátá jen na 30 stupňů, protože tam na těsto netáhne a kyne dost rovnoměrně. Foto: Cooky.cz, Domácí trhaný česnekový chléb s bylinkovým máslem. Trhání je půlka zábavy, druhá půlka je ta chuť Během kynutí připravte bylinkové máslo
4. Třené máslo promíchejte s olivovým olejem, prolisovaným česnekem, nasekanou petrželkou, vybranými bylinkami a solí. Vidlička úplně stačí. Má vzniknout měkká pasta, kterou zatím nechte stát na lince.
5. Vykynuté těsto přesuňte na lehce pomoučněnou pracovní plochu a vyválejte ho do obdélníku silného asi půl centimetru. Když se vám povede o něco tenčí plát, nevadí. Ve formě bude víc vrstev a česnekové máslo se dostane na větší plochu.
6. Celý povrch těsta potřete
bylinkovo-česnekovým máslem. Roztírejte ho pokud možno až ke krajům. Tady se opravdu nevyplatí být opatrný, protože tahle vrstva udělá většinu chuti i vůně hotového chleba. Foto: Cooky.cz, Domácí trhaný česnekový chléb s bylinkovým máslem. Trhání je půlka zábavy, druhá půlka je ta chuť
7. Namazané těsto nakrájejte na přibližně stejně velké čtverce nebo obdélníky, zhruba 5 až 7 cm. Jednotlivé kousky skládejte na sebe do menších hromádek a ty pak stavte nastojato do formy vyložené pečicím papírem. Forma může být naplněná docela natěsno, těsto ještě trochu povyroste.
8. Naplněnou formu přikryjte utěrkou a nechte ji dalších 15 až 20 minut odpočívat. Těsto se znovu lehce zvedne a jednotlivé díly k sobě lépe přilnou. Pokud máte rádi výraznější slaný povrch, posypte ho trochou hrubé soli.
9. Troubu předehřejte na
170 stupňů s horkovzduchem. Formu postavte doprostřed trouby a pečte 40 až 50 minut. Povrch má být zlatý a kuchyně bude nejspíš vonět česnekem dřív, než časovač vůbec zapípá. Propečení ověřte špejlí, měla by vyjít suchá.
10. Upečený chléb nechte asi 5 minut stát ve formě. Pak ho přesuňte na mřížku, nebo klidně rovnou na stůl, pokud už se kolem někdo motá s talířem v ruce. Nejlepší je teplý, kdy se dá trhat rukama a máslo je ještě měkké a voňavé.
Tipy redakce: Sýr jako bonus: Pro sytější verzi vložte mezi kousky těsta plátky sýra nebo trochu strouhaného eidamu, goudy či ementálu. V troubě se rozpustí a při trhání udělá táhlá vlákna. Lehké jídlo to pak úplně není, ale chuťově funguje výborně. Čerstvé vs. sušené droždí: Recept počítá s čerstvým droždím. Pokud máte doma jen sušené, použijte 7 g, tedy jeden běžný sáček. Sušené droždí můžete promíchat přímo s moukou, není nutné ho předem rozmíchávat v mléce. Variace s bylinkami: Petrželka je sázka na jistotu, ale hodí se i sušený tymián nebo čerstvý rozmarýn. Rozmarýn je výraznější, má lehce středomořský tón a ke grilovanému masu sedí velmi dobře. Velikost formy: Nejlépe se pracuje s klasickou obdélníkovou formou na biskupský chlebíček nebo na bábovku, dlouhou zhruba 30 cm. Pokud máte menší formu, rozdělte těsto na dvě části a upečte dva menší chleby. Pečení pak zkraťte na 30 až 35 minut.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline