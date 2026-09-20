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Legenda úzce propojená s Jakuzou, Jednoruký Kisaburó. Useknul si ruku na důkaz loajality

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Byť byla Jakuza založena již v 17. století, dodnes je jednou z nejbohatších i nejúspěšnějších zločineckých organizací Japonska. Během stovek let její existence se k ní váže nejedna legenda. Známou je například ta o statečném rytíři Kisaburó či o prvním veliteli Banzuinovi.
Legenda úzce propojená s Jakuzou, Jednoruký Kisaburó. Useknul si ruku na důkaz loajality

Legenda úzce propojená s Jakuzou, Jednoruký Kisaburó. Useknul si ruku na důkaz loajality

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
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