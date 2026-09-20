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Do manželství se lidé příliš nehrnou, počet uzavřených sňatků poslední roky klesá

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V Plzeňském kraji v posledních třech letech klesá počet uzavíraných manželství, který v roce 2022 skokově vzrostl kvůli omezení sňatků při pandemii covidu. Počet rozvodů se začal snižovat až loni. Stále roste průměrný věk vstupu do manželství, stejně jako věk rozvádějících se manželů.
Do manželství se lidé příliš nehrnou, počet uzavřených sňatků poslední roky klesá

Do manželství se lidé příliš nehrnou, počet uzavřených sňatků poslední roky klesá

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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