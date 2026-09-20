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Češi drží většinu peněz na účtech. Dlouhodobě tím mohou ztrácet i desítky tisíc

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Dennívýzva
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Spořicí účty dnes lákají na úroky kolem čtyř procent, pro dlouhodobé budování majetku ale nemusí být dostačující. Češi na běžných a spořicích účtech drží téměř dvě třetiny svých finančních aktiv, zatímco v investicích mají v průměru 24 %.
Češi drží většinu peněz na účtech. Dlouhodobě tím mohou ztrácet i desítky tisíc

Češi drží většinu peněz na účtech. Dlouhodobě tím mohou ztrácet i desítky tisíc

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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