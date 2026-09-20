Češi drží většinu peněz na účtech. Dlouhodobě tím mohou ztrácet i desítky tisíc

Čtyřprocentní úrok může na první pohled působit atraktivně. Spořicí účet má ale podle odborníků především sloužit k uložení finanční rezervy, nikoli jako hlavní nástroj pro dlouhodobé cíle, například zajištění na stáří nebo budování majetku.
„Spořicí účet je pro řadu lidí atraktivní volbou právě proto, že je jednoduchý, srozumitelný a poskytuje pocit bezpečí. Data ovšem ukazují, že Češi na účtech drží většinu svých finančních prostředků. To dává smysl především u finanční rezervy, ne však u peněz určených na dlouhodobé finanční cíle,“ podotýká Vojtěch Olbrecht, hlavní ekonom společnosti Investona.
Rozhodující je proto podle něj rozlišovat, kdy budou domácnosti své peníze potřebovat. Zatímco prostředky určené na nečekané výdaje je vhodné držet snadno dostupné a měly by v případě výpadku příjmu pokrýt tři až šest měsíců, u úspor s delším časovým horizontem mohou vedle spoření sehrát roli také investice. Češi v nich v průměru drží 24 % svých finančních aktiv a mají potenciál přinášet vyšší dlouhodobé zhodnocení.
Investování už Čechům není cizí
Investování přitom není pro české domácnosti neznámou. Podle dat Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT) z roku 2025 s ním má zkušenost 41 % populace. Současně polovina Čechů plánovala v následujícím roce vložit další peníze právě na spořicí účet, který tak stále patří mezi oblíbené způsoby ukládání peněz.
Význam dlouhodobého investování zdůrazňuje také výkonná ředitelka AKAT Jana Brodani. „Žádoucím stavem není, aby se všechny prostředky z bankovních účtů přesunuly do investic, ale aby postupně rostl podíl investic v té části finančních úspor domácností, které jsou určeny k dlouhodobému zachování hodnoty finančního majetku,“ vysvětluje.
Rozdíl mezi oběma přístupy ukazuje modelový příklad. Jakub a Jan po dobu deseti let pravidelně ukládají 3 000 korun měsíčně. Přestože oba odkládají stejnou částku stejně dlouho, díky vyššímu dlouhodobému výnosu získá Jan o 86 000 korun více než Jakub. Příklad počítá s ročním zhodnocením 3,4 % po zdanění v případě spořicího účtu a se 7 % v případě globálního akciového fondu.
Každé peníze mají svůj účel
Spořicí účet a investice přitom nejsou soupeři. Každý má v rodinných financích své místo – spořicí účet pro finanční rezervu, investice pro dlouhodobé cíle. Ani současné relativně vysoké úrokové sazby na tom nic nemění. Platí jednoduché pravidlo: dlouhodobé cíle vyžadují dlouhodobé investování.