Sony čelí žalobě 12 milionů hráčů, kteří říkají totéž: Hry na PlayStation Store jsou předražené, a viník je jenom jediný

Přibližně 12,2 milionu britských uživatelů PlayStationu stojí v jedné žalobě proti Sony. Ne proto, že by se všichni aktivně přihlásili, ale protože do ní spadli automaticky. Britské právo totiž umožňuje takzvané opt-out kolektivní řízení, kde každý, kdo splňuje definici poškozené skupiny, je součástí žaloby, pokud se z ní výslovně neodhlásí. Žalobu formálně vede společnost Alex Neill Class Representative Limited a její jádro je prosté: digitální hry a doplňky na PlayStation lze koupit jen přes PlayStation Store, Sony si z každého nákupu bere zhruba 30% provizi a výsledné ceny jsou podle žalobců nepřiměřeně vysoké. Viníkem není žádný konkrétní vydavatel her. Je jím Sony jako provozovatel uzavřeného obchodu, který podle žaloby nedává hráčům jinou volbu.
Uzavřený ekosystém jako zbraň
Celý spor se netočí kolem jedné předražené hry nebo jednoho nepovedeného výprodeje. Jde o strukturální problém. Podle shrnutí žaloby u londýnského Competition Appeal Tribunal Sony vybudovalo systém, ve kterém:
- Digitální hry a doplňky pro PlayStation jsou dostupné výhradně přes PlayStation Store.
- Vydavatelé musí přijmout podmínku, že bez souhlasu Sony nebudou obsah distribuovat jiným kanálem.
- Z každé transakce plyne Sony provize kolem 30 %.
- Hráč nemá kam odejít, konzole jiný obchod nepodporuje.
Právní zástupce žalobců Robert Palmer KC u soudu mluvil o „dlouhodobé strategii“ uzavření trhu. Podle jeho argumentace Sony díky absenci retailové konkurence nastavuje ceny s cílovou marží nad velkoobchodní digitální cenou, kterou by konkurenční prostředí stlačilo níž. Sony se brání tím, že otevření platformy třetím stranám by přineslo bezpečnostní rizika i ohrožení soukromí a že výnosy z prodeje softwaru pomáhají financovat konzole prodávané s minimální marží.
Čtyři roky k hlavnímu líčení
Cesta k soudní síni byla dlouhá. Žaloba byla podána v srpnu 2022, certifikace přišla až po slyšení v roce 2023 a formální povolení kolektivního řízení soud vydal 19. ledna 2024. Následovaly odvolací otázky a otázky financování v roce 2025. Ještě 12. února 2026 se rozšiřovala definice dotčené skupiny a teprve 10. března 2026 začalo hlavní líčení.
Trvalo dva měsíce a skončilo 8. května 2026. Podle Competition Appeal Tribunal je aktuální stav k září 2026 jednoznačný: „Rozsudek se očekává.“ Verdikt zatím nepadl a s ohledem na možné opravné prostředky může konečný výsledek přijít v horizontu měsíců až let.
Třicet procent: norma, nebo problém?
Sony není jedinou platformou, která si účtuje 30% provizi. Valve na Steamu pracuje se stejnou základní sazbou a čelí vlastní britské žalobě postavené na prakticky totožné argumentaci. Rozdíl je v tom, že na PC si hráč může hru koupit i jinde. Epic Games Store veřejně deklaruje podíl 88 ku 12 ve prospěch vývojáře, Microsoft uvádí 12% provizi pro hry v Microsoft Store na Windows.
Na konzoli je situace jiná. Kdo vlastní PlayStation, nemá alternativu. A právě v tom žalobci vidí klíčový problém: nejde jen o výši provize, ale o nemožnost jít nakoupit jinam. Že cenové spory kolem PlayStation Store nejsou izolovanou britskou záležitostí, naznačuje i americké vyrovnání, v němž Sony řeší skupinu her, jejichž cena po zrušení retailových voucherů vzrostla nejméně o 0,50 dolaru.
Co to znamená pro české hráče
K této konkrétní žalobě se čeští hráči připojit nemohou. Třída byla definována přes britské rezidenty a termíny pro přihlášení i odhlášení skončily 9. března 2026. Strukturálně ale PlayStation Store funguje v Česku stejně: uzavřený obchod, jediný distribuční kanál, provize zabudovaná v ceně. Bez detailního srovnání cen titul po titulu nelze tvrdit, že čeští hráči platí „stejně předražené“ ceny jako britští. Lze ale říct, že mechanismus, který žaloba napadá, platí i na zdejším trhu.
Pokud Sony u londýnského soudu prohraje nebo přistoupí na narovnání, tlak na změnu obchodních podmínek se neomezí na Británii. Třicetiprocentní provize a uzavřená distribuce jsou globální model a právě ten je teď předmětem soudního přezkumu, který celý případ nechal dojít až k plnému hlavnímu líčení.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík