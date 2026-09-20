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Sony čelí žalobě 12 milionů hráčů, kteří říkají totéž: Hry na PlayStation Store jsou předražené, a viník je jenom jediný

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Londýnský soud už vyslechl obě strany. Rozsudek, který může změnit pravidla digitálního prodeje her, zatím nepadl.
Bílý PlayStation ovladač od Sony

Bílý PlayStation ovladač od Sony

Zdroj: pxHere
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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