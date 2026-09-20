Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Jiří Wimmer vydělával přes 100 tisíc měsíčně, aniž pracoval. Jeho život přesto skončil pod koly autobusu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jiřího Wimmera znají diváci z mnoha televizních scének. Vrácený majetek a touha po dramatických rolích ale jeho osobní život posunuly úplně jiným směrem.
Jiří Wimmer v pořadu Senzibilšou (1997)

Jiří Wimmer v pořadu Senzibilšou (1997)

Zdroj: FOTO:distr. TV Nova
Reklama
Další články z ReadZone
Kordula Stropnická slaví 21. Z malé brýlaté slečny vyrostla půvabná žena, s otcem už 4 roky nepromluvila
Kordula Stropnická slaví 21. Z malé brýlaté slečny vyrostla půvabná žena, s otcem už 4 roky nepromluvila
Těžký osud nadporučíka Ráže ze seriálu Chlapci a chlapi. František Kreuzmann zůstal sám s pětiletým synem
Těžký osud nadporučíka Ráže ze seriálu Chlapci a chlapi. František Kreuzmann zůstal sám s pětiletým synem

Televizní nadporučík Ráž čelil před kamerou náročným podmínkám. V soukromí se František Kreuzmann musel...

Anežka Rusevová slaví 40 a z baculaté Venduly z Ulice je štíhlá blondýnka. Bývalo mi líto, že mě berou za ošklivou, říká
Anežka Rusevová slaví 40 a z baculaté Venduly z Ulice je štíhlá blondýnka. Bývalo mi líto, že mě berou za ošklivou, říká

Herečka Anežka Rusevová slaví čtyřicáté narozeniny ve skvělé formě. Hvězda seriálu Ulice si prošla...

Petra Hřebíčková slaví 47. Po verdiktu lékařů musela po dvaceti letech ze dne na den skoncovat s cigaretami
Petra Hřebíčková slaví 47. Po verdiktu lékařů musela po dvaceti letech ze dne na den skoncovat s cigaretami

Petra Hřebíčková v neděli oslaví sedmačtyřicáté narozeniny. Nedávná zpráva od lékařů ji přiměla k razantní...

Michael Foret ze SuperStar slaví 40. Roky s culíkem vystřídaly prořídlé vlasy a knír, s rodinou žije v Itálii
Michael Foret ze SuperStar slaví 40. Roky s culíkem vystřídaly prořídlé vlasy a knír, s rodinou žije v Itálii

Bývalý finalista soutěže SuperStar Michael Foret slaví čtyřicáté narozeniny. Zpěvák prošel výraznou...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

Web nabízí pestrou paletu článků o životním stylu, zdraví, vztazích, kultuře i aktuálních trendech. Obsah je kombinací praktických rad, odlehčených zajímavostí a inspirativních textů, které dokážou zaujmout široké publikum. Čtenáři tu najdou tipy do každodenního života, nápady pro volný čas i...

Všechny články tohoto autora →
ReadZone
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.