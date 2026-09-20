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Konec smartphonů se blíží, Google a Samsung představili chytré brýle, které je nahradí. Brzy teprve začne revoluce

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Google a Samsung na konferenci I/O 2026 představily první inteligentní brýle s umělou inteligencí Gemini, které mají převzít klíčové funkce telefonu.
Muž s nasazenými Google Glass

Muž s nasazenými Google Glass

Zdroj: Loïc Le Meur / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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