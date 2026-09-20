Konec smartphonů se blíží, Google a Samsung představili chytré brýle, které je nahradí. Brzy teprve začne revoluce

Dne 19. května 2026 na pódiu Google I/O nezazněla slova „konec smartphonů“ doslova, ale to, co obě firmy ukázaly, směřuje přesně tam. Google a Samsung společně oznámily inteligentní brýle postavené na platformě Android XR, které mají uživateli umožnit navigovat, volat, posílat zprávy, fotit, překládat řeč i text nebo objednávat jízdu přes Uber, to vše hlasem, bez vytahování telefonu z kapsy. Samsung přitom sám mluví o „prvním kroku k dalšímu mobilnímu AI rozhraní“ a o brýlích jako o doplňku k mobilu, ne o jeho okamžité náhradě. Revoluce tedy nezačíná zmizením telefonu. Začíná přesunem jeho nejčastějších úkonů do zorného pole, sluchu a hlasu.
Co přesně brýle zvládnou místo telefonu
Oficiální materiály obou firem potvrzují konkrétní seznam funkcí, které mají brýle převzít od smartphonu. Nejde o vágní sliby, Google na svém blogu vyjmenovává:
- navigaci krok za krokem
- hlasové hovory a textové zprávy
- shrnutí zmeškaných notifikací
- focení a natáčení videa
- překlad mluvené řeči i textu v reálném čase
- přidávání událostí do kalendáře
- hlasové ovládání aplikací jako Uber, DoorDash nebo Mondly
Brýle přijdou ve dvou verzích: čistě audio a s vestavěným displejem. Obě se párují s Androidem i iOS, takže nejde o exkluzivitu pro majitele Galaxy. Důležité je ale to, co v seznamu chybí: platby. Žádný z oficiálních materiálů nezmiňuje Google Wallet ani NFC. Kdo si chce zaplatit kávu, stále sáhne do kapsy.
Telefon nikam nemizí, zatím
Formulace „konec smartphonů“ zachycuje směr, ne současný stav. Samsung v rozhovoru po Galaxy Unpacked 22. července 2026 v Londýně opakovaně používá výraz „doprovodné zařízení“ a popisuje architekturu rozděleného výpočtu: brýle fungují jako zobrazovací a vstupní vrstva, ale výpočetní sílu dodává připojený telefon. Vývojářská dokumentace Android XR to potvrzuje technicky: aplikace běží na hostitelském telefonu a jejich rozhraní se promítá do brýlí.
Google přitom tenhle narativ buduje už od roku 2025, kdy na předchozím I/O řekl, že brýle „pracují v tandemu s telefonem“. Smartphone tedy zůstává mozkem celé operace. Ale poprvé v komerčně chystané podobě se část každodenního používání přesouvá jinam, do lehkých brýlí, které vypadají jako běžné dioptrické obroučky od Gentle Monster nebo Warby Parker.
Kdy a za kolik, a proč ne v Česku
Časová osa je jasná: oznámení 19. května 2026, další detaily a nové designy 22. července na Galaxy Unpacked, prodej na podzim 2026 ve vybraných trzích. Přesný den startu ani cenu ale k polovině září nikdo nezveřejnil.
Cenové mantinely nabízí konkurence. Meta Ray-Ban Headliner Gen 2 stojí 459 dolarů (asi 9 700 Kč), Meta Ray-Ban Display startuje na 799 dolarech (asi 16 800 Kč), Apple Vision Pro pak na 3 499 dolarech (asi 73 700 Kč). Samsung mluví o „dvou prémiových stylech“; podle nás se první Android XR brýle cenově usadí někde mezi Meta Display a Vision Pro, tedy řádově v desítkách tisíc korun.
Klíčová je jedna věta z oficiálního českého Samsung Newsroomu: „V České republice k dostání nebudou.“ První vlna míří na vybrané trhy a Česko mezi nimi není. Pokud jde o češtinu, Google sice podporuje český jazyk v aplikaci Gemini, ale s omezeními, bez hlasových příkazů „Hey Google“ a bez části akcí. Plnohodnotné české ovládání brýlí při startu potvrzené není.
Tentokrát to nemusí skončit jako prázdný slib
Technologické vize brýlí tu byly mnohokrát, stačí vzpomenout na Google Glass z roku 2013. Tentokrát ale za projektem stojí trojice s jasně rozdělenými rolemi: Google dodává Android XR a AI model Gemini, Samsung hardware a integraci do ekosystému Galaxy, Qualcomm čipovou platformu Snapdragon AR1 optimalizovanou pro nízkou spotřebu, displeje a kamery. Existují oficiální produktové stránky partnerů, konkrétní dva designy, veřejná vývojářská dokumentace i potvrzené podzimní okno uvedení.
Co stále chybí? Cena, přesné datum a kompletní seznam trhů. Ale rozdíl oproti minulým pokusům je zásadní: tohle není koncept na pódiu. Je to produkt s výrobním partnerem, aplikačním modelem a termínem.
Telefon z kapsy letos nezmizí. Ale poprvé existuje komerčně reálná cesta, jak ho tam nechat ležet o trochu déle.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman