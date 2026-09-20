Hokejisté brněnské Komety porazili Hradec Králové 3:1 a mají první body v sezoně

Hokejisté Brna otočili ve 3. kole extraligy vývoj utkání s Hradcem Králové a vyhráli 3:1. V prvním zápase sezony před vlastním publikem získali premiérovou výhru i body. Rozhodl o nich proměněným trestným střílením v 48. minutě Adam Zbořil, vítězství pak pojistili kapitán týmu Jakub Flek a výborným výkonem debutant mezi brněnskými tyčemi Eugen Rabčan. Východočeši prohráli podruhé za sebou, oba týmy mají nyní v tabulce tři body.
V sestavě Brna se poprvé v extralize po návratu ze zámoří představil obránce Svozil a v brance si premiéru v dresu Komety odbyl Rabčan. Posila z Banské Bystrice ale už po necelých dvou minutách lovila puk ze sítě. Od mantinelu poslal před bránu přesný pas Kevin Klíma a Jergl otevřel skóre.
Kometa se brzy oklepala a vyrovnání měl na hokejce Král. Jeho tvrdý pokus z levého kruhu Škorvánek vytěsnil mimo tyče, stejně jako Svozilovu střelu. Ofenzivní pasáž Brňanů ale brzy skončila a rychlé akce se střídaly v obou útočných pásmech, avšak bez větších šancí i gólového zakončení.
Domácí po první přestávce zvýšili důraz a dobrým pohybem si vynutili převahu, z níž přicházely i šance. Kombinace dvojice Leino, Flek skončila nedůraznou koncovkou, blízko vyrovnání byl sedmnáctiletý Hartl, jehož nájezd od modré Škorvánek horkotěžko zlikvidoval.
O první gól před vlastním publikem se postaraly letní posily Komety. Leino našel těsně za modrou čarou amerického obránce Witkowského a jeho bomba prošla až za záda hradeckého gólmana.
V dresu Brna se zaskvěl Rabčan při Kousalově střele. Jergl pak dostal v mezikruží spoustu prostoru, jenže novic v brance Komety znovu předvedl výborný zákrok. Hradec nevyužil Perretovu příležitost ani první přesilovou hru v zápase. Atraktivní třetina skončila Zbořilovou šancí, ale ani po jeho pokusu se skóre nezměnilo.
V úvodu třetí třetiny vychytal Rabčan vyloženou šanci Kaliny a i v dalším průběhu se musel hodně otáčet, aby zlikvidoval útočné pokusy hradeckých hokejistů, zejména Pilaře, Miškáře a Nenonena.
V 48. minutě se dostal do brejku domácí Zbořil, těsně před brankou ho podrazil Kalina. Sudí nařídili trestné střílení, které Zbořil po bekhendové kličce proměnil a poslal Kometu do vedení.
Hradec se musel zákonitě soustředit na ofenzivu, ale Nenonen přestřelil prázdnou brněnskou branku a brzy musel litovat. Kapitán Flek pláchl po levém křídle a třetí brankou zajistil Kometě klid do závěrečných minut.
HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 28. Witkowski (Leino, Svozil), 48. A. Zbořil z trest. střílení, 56. Flek - 2. Jergl (Kevin Klíma, Melancon). Rozhodčí: Jeřábek, Stano (SR) - Rampír, Augusta. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 7003.
Brno: Rabčan - Zábranský, F. Král, Witkowski, Svozil, Ščotka, Kučeřík, Nedomlel - Flek, Leino, Kunc - H. Zohorna, T. Zohorna, K. Pospíšil - A. Zbořil, Ilomäki, Kusko - Kollár, Jakub Brabenec, Cingel - Hartl. Trenér: Zábranský st.
Hradec Králové: Škorvánek - McCormack, Kalina, Melancon, Vukojevic, Mudrák, A. Koch, D. Sýkora - Nenonen, Tamáši, Perret - Jergl, Kevin Klíma, P. Zdráhal - R. Kousal, Čacho, Kohout - Radil, Miškář, Pilař - R. Pavlík. Trenér: T. Martinec.