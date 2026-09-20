Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Hokejisté brněnské Komety porazili Hradec Králové 3:1 a mají první body v sezoně

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kometa si před více než sedmi tisíci fanoušky připsala první výhru sezony. Brňané proti Hradci Králové inkasovali jako první, skóre ale otočili a zvítězili 3:1. K výhře pomohl i debutující brankář Eugen Rabčan.
Hokejisté brněnské Komety porazili Hradec Králové 3:1 a mají první body v sezoně

Hokejisté brněnské Komety porazili Hradec Králové 3:1 a mají první body v sezoně

Zdroj: Caroline Elizabeth Zalud
Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Motorkář zemřel při nehodě na Znojemsku. Při předjíždění se srazil s autem
Motorkář zemřel při nehodě na Znojemsku. Při předjíždění se srazil s autem
Motorkář ujížděl policistům přes 140 v obci. Má zákaz řízení do roku 2034
Motorkář ujížděl policistům přes 140 v obci. Má zákaz řízení do roku 2034

Motorkář na Znojemsku ujížděl policistům rychlostí přes 140 kilometrů v hodině v obci. Hlídka ho nakonec...

Vojenský výcvik ve Vyškově zahájilo 821 nováčků, dvakrát více než loni
Vojenský výcvik ve Vyškově zahájilo 821 nováčků, dvakrát více než loni

Vojenská akademie ve Vyškově zažila největší nástup do kurzu základní přípravy od profesionalizace české...

Tragický požár na Vyškovsku. Žena se nadýchala zplodin a zemřela
Tragický požár na Vyškovsku. Žena se nadýchala zplodin a zemřela

Tragicky skončil dnešní požár rodinného domu v Hruškách na Vyškovsku. Dva lidé se nadýchali zplodin hoření,...

Tragická nehoda na Znojemsku. Cyklistka při otáčení havarovala a zemřela
Tragická nehoda na Znojemsku. Cyklistka při otáčení havarovala a zemřela

Cyklistka dnes odpoledne zemřela u Bítova na Znojemsku. Při otáčení na silnici od Chvalatic havarovala a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.