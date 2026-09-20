Jak by v 75 letech vypadal Jiří Schelinger: Umělá inteligence odhadla podobu, kterou může většina chlapů závidět

Jiří Schelinger by letos slavil 75. narozeniny, bohužel ale zemřel ve 30 letech. Jeho atypický hlas zná i dnešní mladá generace.
Důvod k připomenutí je tentokrát z naší strany poměrně přímočarý a jednoduchý. V redakci In-Lifestyle nám totiž jeho hlas začal znít z rádia, a tak jsme se chtěli otočit za životem tohoto nadaného muže, který zemřel velmi mladý. U některých zpěváků přežije hlavně jeden hit. U Schelingera zůstalo něco mnohem širšího, a sice jen těžko zaměnitelný otisk.
Od nuselské kytary k hlasu, který nešlo přeslechnout
Jiří Schelinger se narodil 6. března 1951 v Bousově, dětství a dospívání měl ale spojené především s pražskými Nuslemi. Jak uvádí
Wikipedie, hudba u nich doma byla zcela běžnou zábavou a součástí bytí. Jeho otec Josef byl totiž koncertní kytarista a učitel hry na kytaru, takže cesta k muzice byla u Jiřího Schelingera otevřená velice brzy. Hvězdou se ale nestal přes noc. Hrál v kapelách Nothing But Nothing, Smaragd nebo The Happy Five a podstatnější zlom přišel až se skupinou Faraon.
S Faraonem natočil v roce 1972 píseň Holubí dům, pod níž jsou podepsaní Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. O rok později už byl u Františka Ringo Čecha, kde jeho hlas dostal tvrdší, přímočařejší oporu. Co jsme tak dle různých článků dohledali, býval tehdy vnímán jako jeden z prvních opravdu výrazných představitelů domácího hard rocku.
Jak by podle umělé inteligence vypadal Zdeněk Svěrák bez plnovousu: Rozhodně by se neměl za co stydět Jak by dnes vypadal? Zkusili jsme to s pomocí AI
Po letech, kdy se Schelinger připomíná hlavně archivními záběry a fotografiemi, jsme se v redakci rozhodli podívat se na něj trochu jinak, a to prostřednictvím současné AI vizualizace. Nechtěli jsme z toho dělat atrakci, ale jelikož zemřel ve velmi mladém věku, jen těžko se domýšlí, jak by dnes vypadal. Vycházeli jsme z jeho známých rysů: výrazných očí, tvaru obličeje, hustých vlasů a lehce drsného výrazu, který k němu patřil skoro stejně pevně jako jeho chraplavý hlas.
Foto: Fotografie Jiřího Schelingera původně z galerie Supraphon, upravená pomocí AI
Výsledek je za nás povedený. Vypadá civilně, možná až překvapivě obyčejně. Muž, kterému by dnes bylo 75 let, s vráskami, výraznějšími lícními kostmi a klidnějším pohledem.
Jeho soukromí nebylo tak uhlazené jako jeho hity
V osobním životě neměl Schelinger všechno narovnané do úhledné linky. Byl ženatý, manželství skončilo rozvodem a z tohoto vztahu měl dceru Andreu. Vedle velkého talentu se kolem něj už od mládí nesla i pověst člověka, který se nedal úplně krotit. Možná i odtud pramenila část jeho přitažlivosti. Jak uvádí
ČSFD, skončil dokonce i v psychiatrické léčebně, když se pokusil o demonstrativní sebevraždu.
Schelinger zemřel 13. dubna 1981 v Bratislavě. Okolnosti jeho smrti se dlouhé roky vracely v debatách a různých verzích, jisté ale zůstává datum, místo a to, že mu bylo teprve 30 let. Měl zemřít po skoku ze Starého mostu a utopit se v řece Dunaj. Někdo tipoval, že se vsadil, jiný, že v tom byla žena, další mluvili o sebevraždě. Ověřeně lze jen uvést, že jeho smrt byla uzavřena jako nešťastná událost; veškeré spekulace se nikdy spolehlivě nepotvrdily.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Jak by v 75 letech vypadal Jiří Schelinger: Na fotce umělé inteligence mu šediny i vrásky sluší byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.