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Slavia po obratu porazila Plzeň 2:1 a zůstává neporažená

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Fotbalisté pražské Slavie ve šlágru 9. kola první ligy udolali Plzeň po obratu 2:1. Obhájce titulu zůstal jediným neporaženým týmem soutěže a před reprezentační pauzou vede tabulku o tři body.
Slavia po obratu porazila Plzeň 2:1 a zůstává neporažená

Slavia po obratu porazila Plzeň 2:1 a zůstává neporažená

Zdroj: Slavia Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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