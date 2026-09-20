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Nedělní sex nezačíná v posteli. Někdy začíná tím, že někdo jiný vyndá myčku

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Je večer. Partner tě obejme zezadu a naznačí, že by mohl mít jeden velmi konkrétní nápad. Ty se podíváš přes jeho rameno na prádlo, krabičky na pondělí, tašku dítěte a myčku, kterou samozřejmě někdo „chtěl vyndat“. Erotické napětí právě utrpělo komplikovanou zlomeninu.
Nedělní sex nezačíná v posteli. Někdy začíná tím, že někdo jiný vyndá myčku

Nedělní sex nezačíná v posteli. Někdy začíná tím, že někdo jiný vyndá myčku

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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