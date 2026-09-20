Nedělní sex nezačíná v posteli. Někdy začíná tím, že někdo jiný vyndá myčku

Touha má špatnou pověst. Často se o ní mluví, jako by byla malý přepínač někde uvnitř těla. Zapnuto. Vypnuto. Libido funguje. Libido nefunguje. Jenže skutečný život bývá o něco méně elegantní.Můžeš partnera milovat, přitahovat tě a stále mít v neděli večer pocit, že poslední věc, kterou chceš, je další člověk něco chtějící od tvého těla.
Protože v hlavě právě běží:
Máme chleba?
Kde je nabíječka?
Musím odepsat mámě.
Nezapomeň zítra zavolat doktorovi.
Co bude k večeři v pondělí?
A kdo sakra nechal mokré prádlo v pračce?
Sexy.
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Touha nevzniká ve vakuu
Výzkum vztahů mezi domácí prací a sexuální touhou ukazuje poměrně zajímavou věc. Studie z roku 2022 u žen žijících s mužským partnerem a dětmi zjistila, že větší podíl domácí práce souvisel s nižší touhou po partnerovi. Důležitou roli přitom hrálo vnímání nespravedlivého rozdělení práce a pocit, že se partner začíná podobat další osobě, o kterou je potřeba pečovat.
Novější výzkum mentální zátěže zase naznačuje, že větší zapojení partnera do neviditelné organizační a emocionální práce může souviset s vyšší partnerskou i sexuální spokojeností žen.
To neznamená: vyndej myčku = dostaneš sex. Prosím, nevyrábějme z domácích prací erotickou měnu.
Znamená to něco mnohem obyčejnějšího. Je těžké přepnout z režimu „řídím provoz domácnosti“ do režimu „teď bych chtěla, aby se mě někdo dotýkal“, pokud pořád mentálně řídíš provoz domácnosti.
Nejvíc sexy může být pocit, že někdo další vidí, co je potřeba
Ne „řekni mi, s čím ti mám pomoct“. Protože i to znamená, že musíš v hlavě otevřít seznam úkolů, rozdělit ho, vysvětlit priority a stát se provozní ředitelkou vlastního partnerství. Někdy je mnohem příjemnější přijít do kuchyně a zjistit, že je prostě uklizeno.
Bez oznámení.Bez medaile. Bez slavnostního: „Všimla sis, že jsem dal nádobí do myčky?“ Ano. Všimla.
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A někdy nepomůže ani dokonale uklizený byt
Protože nízká chuť na sex může mít desítky důvodů. Únavu. Stres. Léky. Hormony. Bolest. Nemoc. Špatný vztah. Nudu. Nedostatek bezpečí. Nedostatek spánku. Nebo prostě dnešní večer. A je naprosto legitimní, když partner udělá všechno „správně“ a ty přesto sex nechceš.
Sdílená domácnost není strategie, jak získat přístup k něčímu tělu. Je to způsob, jak vytvořit vztah, ve kterém jeden člověk nemusí být permanentně v pohotovosti.
Možná je tedy nejlepší otázka úplně jiná
Ne: „Proč už nemáš chuť?“Ale: „Co ti teď bere tolik prostoru, že se k chuti skoro nemáš kam dostat?“
Někdy to bude práce. Někdy děti. Někdy tělo. Někdy vztah. A někdy opravdu ta zatracená myčka. Sex nezačíná vždycky polibkem. Občas začíná už v šest odpoledne, když se podíváš kolem sebe a zjistíš, že tentokrát nemusíš myslet na všechno sama.
Důležitá poznámka: Sexuální touha je individuální a může se měnit podle stresu, vztahové situace, spánku, léků, hormonálních změn i zdravotního stavu. Text popisuje možné vztahové souvislosti, nikoli univerzální příčinu nízkého libida. Pokud tě změna sexuální touhy trápí, je výrazná, dlouhodobá nebo souvisí s bolestí či jinými obtížemi, je vhodné poradit se s gynekologem, sexuologem nebo jiným zdravotníkem. Sex má být vždy dobrovolný a založený na souhlasu všech zúčastněných.
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Zdroje: Archives of Sexual Behavior – Gender Inequities in Household Labor Predict Lower Sexual Desire in Women Partnered with Men [1], PubMed – Unequal Burdens, Unequal Benefits: Housework, Mental Load, and Gendered Satisfaction in Heterosexual Relationships [2], Journal of Family Psychology – Skip the dishes? Not so fast! Sex and housework revisited [3].