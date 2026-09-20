Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Tygři na domácím ledě podlehli Kladnu 1:3, střelecky se prosadil jen Rychlovský

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Hokejisté Kladna zvítězili ve 3. kole extraligy na ledě Liberce. Rytíři navázali na výhru z Vítkovic a skalp Sparty z domácího ledu. Bílí Tygři naopak ani na druhý pokus neuspěli. Kladenští se v každé třetině prosadili jednou. Na straně domácích se trefil až za stavu 0:3 Jakub Rychlovský.
Tygři na domácím ledě podlehli Kladnu 1:3, střelecky se prosadil jen Rychlovský

Tygři na domácím ledě podlehli Kladnu 1:3, střelecky se prosadil jen Rychlovský

Zdroj: Bílí Tygří Liberec, Jiří Princ
Reklama
Další články z Liberecká Drbna
Jablonec doma jen remizoval s posledním Zlínem 1:1
Jablonec doma jen remizoval s posledním Zlínem 1:1
Ceny paliv v Libereckém kraji rychle rostou, litr benzinu už je za 44,32 koruny
Ceny paliv v Libereckém kraji rychle rostou, litr benzinu už je za 44,32 koruny

Ceny paliv v Libereckém kraji dál rychle rostou, litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u...

Jablonec si posvítil na ubytovny, jejich monitoring poukázal na hygienické problémy
Jablonec si posvítil na ubytovny, jejich monitoring poukázal na hygienické problémy

Na bezmála tři desítky objektů se zaměřil monitoring ubytoven v Jablonci nad Nisou. Cílem je předcházet...

Legendární Delfín se potýká s poruchou. Do Liberce nakonec nedorazí
Legendární Delfín se potýká s poruchou. Do Liberce nakonec nedorazí

Neočekávané problémy řešili mechanici ze spolku SVT Görlitz, kteří dali dohromady legendární jednotku VT...

Muž házel petardy z okna paneláku i po chodbě domu. Na sousedku vytáhl nůž
Muž házel petardy z okna paneláku i po chodbě domu. Na sousedku vytáhl nůž

Muž z Jablonce nad Nisou opakovaně terorizoval své sousedy i obyvatele okolních domů. Z okna bytu totiž...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

Všechny články tohoto autora →
Liberecká Drbna
Další články z kategorie Liberecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníLiberecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.