Tygři na domácím ledě podlehli Kladnu 1:3, střelecky se prosadil jen Rychlovský

Aktivněji vstoupili do utkání domácí a v první gólové šanci se ocitnul navrátilec Rychlovský, Pavlát ale výborně zasáhnul. Další dobrou příležitost měl z mezikruží zakončující Zile, Pavlát byl znovu na místě. V polovině první třetiny zahrozili také Rytíři a po rychlém přečíslení zůstal před Kváčou osamocený Přikryl, liberecký brankář si ale připsal skvělý zákrok.
První přesilovku si zahráli Bílí Tygři, nebyla ale příliš povedená. Skóre se poprvé měnilo v 15. minutě a do vedení šli Kladenští. Audetteovu střelu od mantinelu dorazil za Kváčova záda nikým nehlídaný Jandus. Liberečtí mohli ještě do první přestávky snížit, Musil ale po rychlém kontru mířil těsně nad Pavlátovu branku.
Na začátku druhého dějství to zkoušel Zile, Pavlát jeho střelu vyrazil. Následně dostali Rytíři možnost přesilové hry a po dlouhém obléhání Kváčovy branky ji dokázali využít. Na dvoubrankový rozdíl zvýšil důrazný Konečný.
Za domácí zkusil rychle odpovědět střelecky aktivní Zile, na Pavláta však opět nevyzrál. Do tříbrankového trháku tak mohl Středočechy v polovině zápasu poslat z přečíslení Kubík, Kváča se však vyznamenal. Snížení měl poté po akci Pytlíka na holi Musil, Pavlát byl znovu bezchybný.
Ve 45. minutě se tak prosadili znovu hosté. Mendel nabil na modré čáře Westerlundovi, jeho dělovku těsně před Kváčou ještě jemně tečoval Ojamäki a posunul Středočechy už do tříbrankového trháku. Bílí Tygři ale měli připravenou rychlou odpověď a po přihrávce Najmana překonal Pavláta bekhendovým blafákem Rychlovský - 1:3.
Na dostřel mohl poté domácí dostat Lenc, Pavlát mu ale gólovou radost překazil výtečným zákrokem. Liberec se s přibývajícím časem tlačil stále více do útoku, jenže Pavlát odolával. Tři minuty před koncem třetí části ještě domácí trenér Kudrna sáhnul ke hře bez brankáře, Rytíři už ale plný bodový zisk uhájili.
Liberec - Kladno 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
3. kolo hokejové extraligy:
Branky a nahrávky: 47. Rychlovský (A. Najman) - 15. M. Jandus (Audette, Kempný), 27. Konečný (Audette), 45. Ojamäki (Westerlund, Mendel). Rozhodčí: Šindel, Hacaperka - Zíka, Štěpánek. Vyloučení: 1:2. Využití: 0:1. Diváci: 5093.
Sestavy:
Liberec: Kváča - Kachlíř, Šimek, Ivan, Zile, D. Zeman, Ahac - Faško-Rudáš, A. Najman, Rychlovský - Sandberg, Filippi, Lenc - Petrovský, A. Musil, Pytlík - O. Procházka, Špilka, J. Vlach. Trenér: Kudrna.
Kladno: Pavlát - M. Jandus, Kempný, Westerlund, Mendel, Pietroniro, T. Tomek, Michal Houdek, A. Rulík - Ojamäki, Audette, M. Marcel - Hlava, F. Přikryl, A. Kubík - Kelly Klíma, Konečný, M. Forman - M. Procházka, Lisler, Ryšavý. Trenér: R. Rulík.