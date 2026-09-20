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Bill Murray slaví 76 let. Z charismatického Krotitele duchů se stal nenápadný bělovlasý senior

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Americký herec Bill Murray slaví šestasedmdesáté narozeniny. Hvězda Krotitelů duchů se změnila k nepoznání a dnes žije velmi netradičním životním stylem.
Bill Murray v roce 1989

Bill Murray v roce 1989

Zdroj: FOTO:Mxbndr, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
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