Je neděle 18:47 a ty najednou řešíš celý svůj život. Vítej v hlavě, která už dávno otevřela pondělí

Neděle má zvláštní talent. Dokáže být nejpomalejším dnem týdne a zároveň ti kolem šesté večer pustit trailer na všechny věci, které nechceš řešit.
Otevřeš lednici a vybaví se ti zítřejší porada. Jdeš do sprchy a vzpomeneš si na mail, na který jsi v pátek neodpověděla. Sedíš na gauči a najednou přemýšlíš, jestli má tvoje práce vůbec smysl a proč jsi už půl roku nezačala s italštinou.
Tohle má i své nepříliš romantické jméno: „Sunday scaries“. Psychologicky jde o formu anticipační úzkosti – napětí před něčím, co teprve přijde. Nemusí to automaticky znamenat, že máš úzkostnou poruchu nebo že musíš dát výpověď. Přechod z relativně volného víkendu zpátky do režimu povinností může být pro mozek jednoduše nepříjemný.
Nejhorší je, že pondělí ještě ani nezačalo
Ve skutečnosti často nereaguješ na to, co právě děláš. Reaguješ na představu. Možná zítřehţ meeting dopadne normálně. Možná mail vyřešíš za čtyři minuty. Možná nikdo nebude chtít deset věcí současně. Jenže mozek miluje simulace a v neděli večer si z nich někdy vybere tu nejdražší produkci.
APA popisuje anticipační úzkost jako strach spojený s budoucí událostí a nejistotou jejího výsledku. Problém je právě v tom, že budoucnost nemá pevné obrysy, takže ji může hlava vyplnit praktisky čímkoli. A proto se někdy z „zítra mám hodně práce“ během půl hodiny stane „takto už přece nemůžu žít“.
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Nemusí v neděli večer vyrřešit pondělí
Jedna z nejpraktičtějších věcí je paradoxně strašně obyčejná: dej tomu, co tě honí hlavou, konkrétní místo. Napiš si tři věci, které skutečně musíš udělat ráno. Ne sedmnáct. Tři. Mozek pak nemusí dokola držet otevřený mentální soubor s názvem „HLAVNĚ NEZAPOMEŇ“. A potom už práci zase zavři.
Cleveland Clinic mezi postupy, které mohou Sunday scaries zmírnit, zmiňuje právě plánování, oddělení víkendu od práce, pohyb, spánek a něco příjemného, na co se můžeš v pondělí těšit. Ne ve smyslu „mysli pozitivně“. Spíš ve smyslu: nedovol pondělí sežrat poslední čtyři hodiny neděle ještě předtím, než vůbec přišlo.
A někdy je ale ten pocit informace
Je rozdíl mezi „nechce se mi z víkendu“ a situací, kdy tě každý konec víkendu pravidelně fyzicky svírá, nemůžeš spát a představa návratu do práce ti ničí i sobotu. Pak už možná není hlavní otázka, jak se lépe uklidnit. Možná stojí za to podívat se, čeho přesně se v pondělí bojíš.
Jednoho člověka? Množství práce? Neustálého pocitu, že nestíháš? Prostředí, ve kterém nikdy nevíš, co přijde? Nebo toho, že ten režim už dlouho nedává smysl?
Ne každý nepříjemný pocit potřebuje opravit. Některé je potřeba vyslechnout. Dnes večer tedy nemusíš vyřešit svůj život. Opravdu ne. Možná stačí odnést hrnek, napsat si tři body na ráno a připomenout si, že pondělí je zítřejší problém.
Důležitá poznámka: Občasné napětí před začátkem pracovního týdne je běžné. Pokud ale úzkost pravidelně výrazně zasahuje do spánku, fungování nebo kvality života, je vhodné obrátit se na psychologa, psychiatra nebo praktického lékaře. Při akutní psychické krizi můžeš využít Linku první psychické pomoci 116 123; v bezprostředním ohrožení volej 155 nebo 112.
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Zdroje: Cleveland Clinic – How To Fight Off the Sunday Scaries [1], American Psychological Association – Understanding anticipatory anxiety during key life transitions [2], APA Dictionary of Psychology – Anticipatory anxiety [3].