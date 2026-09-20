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Je neděle 18:47 a ty najednou řešíš celý svůj život. Vítej v hlavě, která už dávno otevřela pondělí

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Dennívýzva
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Dopoledne bylo všechno v pohodě. Káva, oběd, možná procházka. Pak se začne stmívat, na kuchyňské lince leží hrnek a mozek ti z ničeho nic oznámí, že práce stojí za nic, nic nestíháš, měla bys víc cvičit a vlastně sis možná vybrala úplně špatný život.
Je neděle 18:47 a ty najednou řešíš celý svůj život. Vítej v hlavě, která už dávno otevřela pondělí

Je neděle 18:47 a ty najednou řešíš celý svůj život. Vítej v hlavě, která už dávno otevřela pondělí

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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