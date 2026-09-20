Reklama
4 min
Konečná se lekla ověřených účtů. Zdechovský jí poslal soudruhy až do PetrohraduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kateřina Konečná zaslechla sousloví ověřený účet a před očima se jí patrně rozsvítil celý…
Tomáš Zdechovský, ZDROJ: Tomáš Zdechovský/se souhlasem
Zdroj:
Reklama
Kolumbie, Peru, Gruzie i vína ze Sicílie. Novoměstskou radnici zaplní chutě z celého světa
Festival delikátních chutí se na Novoměstskou radnici vrací pravidelně a za dobu své existence…
Sting v Rijksmuseu, Rusalka i hvězdy StarDance. Zlatá Praha nabídne čtyřiaosmdesát snímků
Sting mezi obrazy v amsterodamském Rijksmuseu, Dvořákova Rusalka v režii Davida Radoka, římská Tosca…
Babišův politický bizár, level nekonečno: Anetická psychóza se to „menuje“
Andrej Babiš zřejmě definitivně zjistil, že politický podcast nemusí mít téma, strukturu ani hranice,…
Grolich natočil nejhorší volební song. Vedle něj Schillerová v hranolce a Babišovy nedělní výdejky zestárly o deset let
Český politický marketing se poslední roky pohybuje mezi dvěma základními disciplínami.
Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
Ruská AI měla pravdu: „Hořící“ volby skončily bez překvapení. Co teď Kreml chystá?
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 18:28
Češi drží většinu peněz na účtech. Dlouhodobě tím mohou ztrácet i desítky tisíc
Trade-off
dnes, 18:26
2 min
Slavia po obratu porazila Plzeň 2:1 a zůstává neporažená
Pražská Drbna
dnes, 18:25
1 min
Konec smartphonů se blíží, Google a Samsung představili chytré brýle, které je nahradí. Brzy teprve začne revoluce
Mobify.cz
dnes, 18:13
3 min
Konečná se lekla ověřených účtů. Zdechovský jí poslal soudruhy až do Petrohradu
Inregion.cz
dnes, 18:09
4 min
Reklama
Nedělní sex nezačíná v posteli. Někdy začíná tím, že někdo jiný vyndá myčku
Poudree.cz
dnes, 18:05
3 min
Energie svedla vyrovnanou bitvu s mistrovskými Pardubicemi, opět exceloval gólman
Karlovarská Drbna
dnes, 18:04
1 min
Delfín na jih Čech nakonec nedorazil. Legendární vlak zastavila porucha převodovky
Budějcká Drbna
dnes, 18:02
2 min
Kladno pod Rulíkem válí. Vyhrálo i třetí zápas v sezoně
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 17:48
Hokejisté brněnské Komety porazili Hradec Králové 3:1 a mají první body v sezoně
Brněnská Drbna
dnes, 17:42
2 min
Reklama
Ostropestřec mariánský: Průvodce regenerací jater
Plné zdraví
dnes, 17:40
2 min
Slepice, které nesou víc vajec než ostatní, dostávají do krmiva jednu složku navíc. Stojí pár korun a většina chovatelů ji přehlíží
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 17:40
2 min
Při odbočování se střetla dvě auta, dva lidé se zranili. Nehodu řeší policie
Jihlavská Drbna
dnes, 17:30
1 min
FOTOGALERIE: Ikonický hotel Diana v Jeseníkách je po rekonstrukci. Podívejte se
Hanácká Drbna
dnes, 17:29
1 min
Sousedův strom vám bere slunce? Dva metry od plotu nemusí znamenat, že je všechno v pořádku
Home-in-Cube
dnes, 17:06
2 min
Reklama
Bill Murray slaví 76 let. Z charismatického Krotitele duchů se stal nenápadný bělovlasý senior
ReadZone
dnes, 17:05
3 min
Temný film noir ze snových výjevů. Modrý samet Davida Lynche slaví 40 let
Kinobox.cz
dnes, 17:05
5 min
Jiří Wimmer vydělával přes 100 tisíc měsíčně, aniž pracoval. Jeho život přesto skončil pod koly autobusu
ReadZone
dnes, 17:03
3 min
Sony čelí žalobě 12 milionů hráčů, kteří říkají totéž: Hry na PlayStation Store jsou předražené, a viník je jenom jediný
Mobify.cz
dnes, 17:01
3 min
„Tohle jsou věci, po kterých poznám byt zařízený před 20 lety,“ říká designérka
BydlímeKvalitně.cz
dnes, 17:00
4 min
Reklama
Libeň připomněla Arnošta Lustiga novou pamětní deskou na ZŠ Palmovka
Pražská Drbna
dnes, 17:00
1 min
Profesionální uklízečky navlékají na koště při zametání plastový pytlík. Zázračně jim to usnadní práci
NESPECHEJ.cz
dnes, 17:00
2 min
Konečná: Schwarzenegger mrzl v poušti, auta řídili kaskadéři z klecí a režisér dával pokyny přes dva překladatele
V Telce
dnes, 16:58
4 min
Je neděle 18:47 a ty najednou řešíš celý svůj život. Vítej v hlavě, která už dávno otevřela pondělí
Poudree.cz
dnes, 16:47
3 min
Trhaný česnekový chléb s bylinkovým máslem: Trhání je půlka zábavy, druhá půlka je ta chuť
Cooky.cz
dnes, 16:45
5 min
Reklama
Špatné zprávy pro Merze: AfD dál drtí bývalé východní Německo. Berlín zřejmě ovládne levice
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 16:31
Známý hobby market končí. Vyhlásil obří výprodeje do konce listopadu
FAJNTIP.cz
dnes, 16:30
3 min
Legenda úzce propojená s Jakuzou, Jednoruký Kisaburó. Useknul si ruku na důkaz loajality
NESPECHEJ.cz
dnes, 16:30
2 min
Pan a Paní Smithovi: Pitt a Jolie díky filmu začali spolu žít, jedna z jejich nejvášnivějších scén ale zmizela
V Telce
dnes, 16:28
4 min
Sovětský archivář Vasilij Mitrochin tajně opsal desítky tisíc stránek o operacích KGB. Spisy pašoval na Západ pod klobásami
kroniQa
dnes, 16:25
2 min
Reklama
Jedna nepřesná věta poslala dvě letadla proti sobě. Následovala nejhorší letecká katastrofa v dějinách
VědaŽivě.cz
dnes, 16:20
4 min
Jak by v 75 letech vypadal Jiří Schelinger: Umělá inteligence odhadla podobu, kterou může většina chlapů závidět
In-lifestyle.cz
dnes, 16:19
3 min
Podzim patří hnědým vlasům: Na vzestupu je balayage, která působí draze, ale ne dokonale
GrapesMag
dnes, 16:04
5 min
Vojáci vykopali 23 rakví z šumavské hrobky a prodali kov do sběru. Kaple sklářské rodiny Abelů stojí dodnes
VědaŽivě.cz
dnes, 16:03
4 min
Do manželství se lidé příliš nehrnou, počet uzavřených sňatků poslední roky klesá
Plzeňská Drbna
dnes, 16:01
2 min
Reklama
Stroj na góly Schick. Po další trefě se dělí o vedení v tabulce střelců
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 16:01
Tableta do myčky rozpuštěná v trošce vody: knoflíky u sporáku se po ní vyleští samy, bez drhnutí a za pár minut
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 16:00
3 min
Před nájezdníky se schoval v obří nádobě. Historici našli jeho ostatky po 1600 letech
NESPECHEJ.cz
dnes, 16:00
3 min
Škoda tyhle fotky minout: Zachmuřený kancléř nebo vítězní rebelové v pantoflích
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 15:56
Windows 11 skrývá v poslední aktualizaci CPU booster, o kterém Microsoft mlčí. Programy startují až o 40 % rychleji
Mobify.cz
dnes, 15:52
4 min
Reklama
Reklama
Na řecké pláži se pohádali kvůli lehátku. Banální spor skončil smrtí seniora
Jak by v 75 letech vypadal Jiří Schelinger: Umělá inteligence odhadla podobu, kterou může většina chlapů závidět
Britská královna krásy čelí drsným útokům: Rebecca schytává urážky kvůli vzhledu i svému původu
Jiří Wimmer vydělával přes 100 tisíc měsíčně, aniž pracoval. Jeho život přesto skončil pod koly autobusu
Nedělní sex nezačíná v posteli. Někdy začíná tím, že někdo jiný vyndá myčku
Reklama
Reklama