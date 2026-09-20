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Konečná se lekla ověřených účtů. Zdechovský jí poslal soudruhy až do Petrohradu

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Kateřina Konečná zaslechla sousloví ověřený účet a před očima se jí patrně rozsvítil celý…
Tomáš Zdechovský, ZDROJ: Tomáš Zdechovský/se souhlasem

Tomáš Zdechovský, ZDROJ: Tomáš Zdechovský/se souhlasem

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

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