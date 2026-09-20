„Tohle jsou věci, po kterých poznám byt zařízený před 20 lety,“ říká designérka

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„Tohle jsou věci, po kterých poznám byt zařízený před 20 lety,“ říká designérkaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dvacet let není v oblasti bydlení a bytového designu nijak dlouhá doba. Kuchyňská linka, koupelna nebo nábytek pořízený kolem roku 2006 mohou bez problémů sloužit dodnes. Zkušené oko designéra ale rychle pozná, kdy prošla domácnost modernizací.
koupelna 2006
Zdroj: Shutterstock
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Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...Všechny články tohoto autora →
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