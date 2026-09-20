Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

„Tohle jsou věci, po kterých poznám byt zařízený před 20 lety,“ říká designérka

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dvacet let není v oblasti bydlení a bytového designu nijak dlouhá doba. Kuchyňská linka, koupelna nebo nábytek pořízený kolem roku 2006 mohou bez problémů sloužit dodnes. Zkušené oko designéra ale rychle pozná, kdy prošla domácnost modernizací.
koupelna 2006

koupelna 2006

Zdroj: Shutterstock
Reklama
Další články z BydlímeKvalitně.cz
Středomořský styl bydlení ve fotkách: Jak se cítit celý rok jako na božské dovolené?
Středomořský styl bydlení ve fotkách: Jak se cítit celý rok jako na božské dovolené?
Tohle jsou prý nejlepší piva Česka! Milovníci „plzně“ budou zděšení
Tohle jsou prý nejlepší piva Česka! Milovníci „plzně“ budou zděšení

Které české pivo chutná nejvíce lidem ze zahraničí? Odpověď nabízí gastronomický portál TasteAtlas, na...

Gezellig: Holandský koncept spokojenosti vás obejme svou hřejivostí a usadí vás do přítomnosti
Gezellig: Holandský koncept spokojenosti vás obejme svou hřejivostí a usadí vás do přítomnosti

Byli jste někdy v Holandsku? Pokud ano, pravděpodobně vám neunikla přátelskost, pohostinnost a uvolněnost...

Jak na dokonalé houbové řízky: Zkuste trik s vodou a obalujte v polohrubé
Jak na dokonalé houbové řízky: Zkuste trik s vodou a obalujte v polohrubé

Houbařská sezóna je v plném proudu! Pojďte si společně s námi připravit houbové řízky. Řekneme vám, které...

Malujeme byt: Podívejte se na návod krok za krokem. Od výběru barvy po počet vrstev
Malujeme byt: Podívejte se na návod krok za krokem. Od výběru barvy po počet vrstev

Barva stěn každé místnosti časem ztrácí svůj původně nádherný odstín. To pak přichází nutné zlo – malování....

Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...

Všechny články tohoto autora →
BydlímeKvalitně.cz
Další články z kategorie Bydlení
Zobrazit více
LifestyleBydlení
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.