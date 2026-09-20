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Vítkovice i podruhé doma prohrály a zůstávají bez bodu poslední

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Dennívýzva
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Hokejisté Vítkovic ani v druhém domácím utkání sezony neuspěli a po prohře 2:3 s Litvínovem zůstali jediným extraligovým týmem, který v novém soutěžním ročníku ještě nebodoval. O výhře Severočechů rozhodl v 38. minutě v přesilové hře svou první trefou v sezoně Petr Koblasa.
Vítkovice i podruhé doma prohrály a zůstávají bez bodu poslední

Vítkovice i podruhé doma prohrály a zůstávají bez bodu poslední

Zdroj: HC Vítkovice Ridera
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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