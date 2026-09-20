Slepice, které nesou víc vajec než ostatní, dostávají do krmiva jednu složku navíc. Stojí pár korun a většina chovatelů ji přehlíží

Slepice, vědecky známá jako
Gallus gallus domesticus, jsou pozoruhodná zvířata nejen pro svou hospodářskou hodnotu, ale také pro své zajímavé biologické a behaviorální vlastnosti. Tento druh byl domestikován před více než 5 000 lety v jihovýchodní Asii, odkud se rozšířil po celém světě a přizpůsobil se různým prostředím. Dnes se slepice vyskytují v celé řadě barev, velikostí a tvarů a mají více než 500 různých plemen. Co jste nejspíš nevěděli
Slepice mají působivou ostrost zraku. Na rozdíl od lidí mají v očích další barevné receptory, které jim umožňují vidět ultrafialové světlo,
což zvyšuje jejich schopnost odhalit predátory a najít potravu. Jejich sluch je také vyladěn tak, aby dokázal rozlišit volání a varování vydávané jejich kolegy z hejna. Potřeba potravy se mění s věkem
Potřeby slepic se od slepic až po dospělé nosnice výrazně liší. Mladí ptáci potřebují stravu bohatou na bílkoviny, aby podpořili svůj rychlý růst, zatímco nosnice potřebují spíše vyvážené krmné směsi obohacené o vápník pro správnou tvorbu vaječné skořápky.
Zdroj fotografie: Pixabay Slepice jsou přirozeně zvědavé a nabídka rozmanitých krmiv nejen uspokojuje jejich nutriční potřeby, ale také je duševně stimuluje. Startovací krmivo pro slepice
V prvních týdnech se mladým kuřicím dobře daří na startovacím krmivu, které je speciálně sestaveno tak, aby jim poskytovalo vysoký obsah bílkovin. Toto krmivo lze doplnit jemně nastrouhanou zeleninou a malým množstvím vařených vajec, které podle webu
PoultryE x tension zvýší příjem živin.
Jakmile slepice dospějí, měla by jejich strava přejít na krmivo pro nosnice, které je méně bohaté na bílkoviny, ale obsahuje více vápníku a dalších minerálních látek podporujících produkci vajec. Přechod na nové krmivo by však měl být postupný – vyhnete se tak poruchám trávení, jak radí web
Mofga. Zdroj fotografie: Pixabay Lepší osvětlení kurníku a strava bohatá na vitamíny mohou pomoci zlepšit snášení slepic v zimě. Zásahy, které je třeba provést, jsou malé. Základ: Obiloviny a zelenina
Základem stravy nosnic by měla být směs obilovin a zeleniny. Obiloviny jako pšenice, kukuřice, oves a ječmen jim totiž poskytují potřebné sacharidy a bílkoviny.
Ty by měly tvořit většinu stravy – zbytek pak připadá zelenině. „Doporučuji pravidelné zařazování nakrájeného zelí, strouhané mrkve, červené řepy a sezónního ovoce.
Slepičky budou spokojené a vajíček vám dají mnohem víc,“ radí čtenářka Jiřina T. z Hustopečí. A v případě, že se ptáci pohybují po volném výběhu (což jim samozřejmě jednoznačně svědčí), dejte pozor i na toxické rostliny, na něž již Chalupáři-Zahrádkáři v minulosti upozorňovali.
VIDEO Jak připravit správnou krmnou směs pro slepice
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři