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Tableta do myčky rozpuštěná v trošce vody: knoflíky u sporáku se po ní vyleští samy, bez drhnutí a za pár minut

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Kdo někdy zkoušel oddrhnout mastný film z otočných ovladačů sporáku drátěnkou, ví, že výsledek bývá rozpačitý: potisk se odře, plast zešedne a mastnota se stejně vrátí za týden.
Tableta do myčky rozpuštěná v trošce vody: knoflíky u sporáku se po ní vyleští samy, bez drhnutí a za pár minut

Tableta do myčky rozpuštěná v trošce vody: knoflíky u sporáku se po ní vyleští samy, bez drhnutí a za pár minut

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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