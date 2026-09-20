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Podzim patří hnědým vlasům: Na vzestupu je balayage, která působí draze, ale ne dokonale

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Po letech, kdy vlasovým trendům kralovaly nejrůznější odstíny blond, se pozornost znovu obrací k hnědé. Podzimní brunette balayage ale není návratem k jednolité barvě. Naopak. Staví na jemných karamelových, oříškových, medových nebo čokoládových odlescích, které se přirozeně prolínají s hnědým zákla
Podzim patří hnědým vlasům: Na vzestupu je balayage, která působí draze, ale ne dokonale

Podzim patří hnědým vlasům: Na vzestupu je balayage, která působí draze, ale ne dokonale

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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