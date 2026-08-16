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Češi jezdí do těchto termálů na celý den. Po 15. hodině je vstup o 500 Kč levnější

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Maďarské Bükfürdő patří mezi termály, kam pravidelně míří také čeští návštěvníci. Kdo ale nepotřebuje být v bazénech od rána, může během hlavní sezony využít odpolední vstup a na jedné dospělé vstupence ušetřit 2 050 forintů.
Češi vyrážejí do těchto termálů na celý den: Odpolední vstup přitom stojí o 2 050 forintů méně.

Češi vyrážejí do těchto termálů na celý den: Odpolední vstup přitom stojí o 2 050 forintů méně.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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