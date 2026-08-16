Češi jezdí do těchto termálů na celý den. Po 15. hodině je vstup o 500 Kč levnější

V termálních lázních Bükfürdő platí během současného hlavního období dospělý za běžnou celodenní vstupenku v přepočtu přibližně 510 Kč. Pokud ale návštěvu naplánuje až na odpoledne a přijde po 15. hodině, cena klesá zhruba na 373 Kč. Rozdíl tak činí přibližně 137 Kč na osobu. Pro dvojici jde už o úsporu kolem 273 Kč, aniž by bylo nutné hledat slevový kupon nebo speciální akci.
V létě se počítá s vyšší cenou
Právě termín návštěvy je u Bükfürdő při plánování výletu důležitý.
Od 20. června do 31. srpna 2026 zde platí hlavní cenové období, stejně jako každý pátek, sobotu a neděli během roku a v několika dalších vybraných termínech. Od pondělí do čtvrtka mimo hlavní období je vstupné nižší. Dospělý tehdy zaplatí za celodenní vstup v přepočtu přibližně 437 Kč, zatímco odpolední vstup od 15 hodin vychází zhruba na 340 Kč. Rozdíl mezi oběma variantami tak činí přibližně 97 Kč na osobu.
Pro české návštěvníky, kteří do termálů vyrážejí například v rámci kratšího pobytu v západním Maďarsku, tak může dávat smysl kombinovat výlet s odpoledním koupáním.
Lázně jsou podle aktuálně zveřejněné otevírací doby v provozu denně od 9 do 20 hodin, takže i s levnější vstupenkou zbývá několik hodin na koupání a odpočinek. Provozní doba se ale může v konkrétní dny měnit, proto je před cestou vhodné ji znovu ověřit.
Do těchto termálů míří Češi na celý den: Po 15. hodině klesá vstupné o 2 050 forintů.
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Není to jen několik bazénů s horkou vodou
Bükfürdő je zajímavé i rozsahem areálu. Návštěvníci zde mají k dispozici
34 bazénů, mezi nimi léčivé, zážitkové, plavecké i dětské. Teplota vody se liší podle jejich zaměření. Některé léčivé bazény mají vodu kolem 34 až 36 stupňů, vnitřní malý léčivý bazén dosahuje 37 až 39 stupňů. Pro rodiny jsou připravené také dětské a zážitkové části.
Venkovní koupaliště se rozkládá na ploše přibližně
14 hektarů a součástí areálu jsou kromě bazénů také skluzavky, dětská hřiště a sportovní možnosti. V létě může být příjemná i rozsáhlá parková část se stovkami stromů, protože návštěva nemusí znamenat celý den pouze na přímém slunci. Odpolední varianta se vyplatí hlavně při kratším výletu
Celodenní vstup má smysl pro toho, kdo chce využít areál od rána a vystřídat více částí.
Při kratší návštěvě ale není nutné automaticky kupovat nejdražší variantu. V aktuální hlavní sezoně stačí přijet po 15. hodině a dospělý zaplatí v přepočtu přibližně 373 Kč místo zhruba 510 Kč. Pokud člověk plánuje několikahodinový relax místo celodenního pobytu, právě tato možnost může celý výlet citelně zlevnit.
bukfurdo.hu, idnes.cz, spamagazin.cz