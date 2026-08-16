První číslice na vejci rozhoduje o všem. Kdo kupuje trojku, platí za nejhorší možný chov a často ani netuší proč

Vejce, často označovaná za přírodní multivitamín, hrají v kulinářském umění nezastupitelnou roli. Ta slepičí jsou základem nesčetných receptů,
od nadýchaných omelet až po jemné pečivo. Křepelčí vejce, u nás druhá nejoblíbenější, zase přinášejí do pokrmů gurmánský nádech, jak píše web iReceptář. Jsou plná chuti, jsou vynikajícím doplňkem salátů a předkrmů a poskytují vizuální a texturní kontrast, který kuchaři i strávníci doslova zbožňují. Dekódování čísel na vaječných skořápkách
Zajímalo vás někdy, co znamenají tajemná čísla a písmena vyražená na vaječných skořápkách? Navzdory tomu, co si možná myslíte, se nejedná o náhodné číslice, ale o podrobný kód, který poskytuje informace o původu, velikosti, kvalitě a dalších parametrech vejce.
Základy kódování vajec
Kódy vajec jsou podle webu
eKuchařka standardizovanou formou značení, která pomáhá spotřebitelům a prodejcům ověřovat čerstvost, kvalitu a zdroj vajec. Kód obvykle obsahuje řadu písmen a číslic, přičemž každý segment poskytuje specifické informace: Země původu: První složkou je obvykle jedno nebo dvě písmena označující zemi, kde byla vejce vyprodukována. Kód výrobce: Za identifikačním kódem země následuje jedinečný kód přidělený farmě původu. Ten umožňuje zpětné dohledání až ke slepici, která vejce snesla. Způsob produkce: Číslice, která označuje použitý způsob chovu, například ekologický chov, volný chov nebo chov bez klecí. Datum minimální trvanlivosti: Informuje o tom, jak dlouho si vejce udrží špičkovou kvalitu, ne vždy ho však najdete přímo na skořápce. Kategorie a velikosti vajec
Každé vejce se také kategorizuje podle velikosti, která významně ovlivňuje jeho kulinářské využití. Jak velké jsou jednotlivé druhy?
Malá (S): Tato vejce váží od 35 g do 44,9 g a jsou ideální pro lehčí pokrmy. Střední (M): Vejce o hmotnosti 45 g až 54,9 g jsou univerzální pro pečení i vaření. Velká (L): Velká vejce o hmotnosti 55 g až 64,9 g se běžně používají v receptech, které vyžadují standardní velikost vajec. Extra velká (XL): Tato těžká vejce o hmotnosti od 65 g do 75,9 g jsou ideální pro recepty, které vyžadují větší objem a bohatost. Zdroj fotografie: Depositphotos Znalost významu kódu na vejcích vám nejen umožní vysledovat jejich původ, ale také vám pomůže vybrat správný typ pro vaše kuchyňské potřeby. Odkud pochází vaše vejce
Kód na skořápkách vajec také obsahuje číslici, která označuje typ produkce a poskytuje informace o původu vejce:
0 – Ekologický chov: vejce od slepic chovaných na ekologickém krmivu a s přístupem do venkovního prostředí. 1 – Volný chov: Slepice se mohou volně pohybovat venku. 2 – Podestýlkový chov: Slepice jsou chovány v chlévech, kde se chovají ve velkochovech: Slepice jsou chovány uvnitř, ale mají více prostoru k pohybu než ve standardních klecích. 3 – Klecový chov: Vejce od slepic chovaných v tradičních klecových systémech.
Až si tedy příště vezmete krabici vajec, věnujte chvíli přečtení označení na skořápce – je to jako mini průvodce životním příběhem vejce od farmy až po vaši kuchyni! Proč toho tedy nevyužít? A mimochodem – pokud chcete trvanlivost této potraviny prodloužit,
potřete skořápku olejem, jak už Chalupáři-Zahrádkáři radili.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři