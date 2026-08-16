Do Česka dorazí studená fronta: Ve třech krajích hrozí déšť a silnější bouřky

Do Česka dorazí studená fronta: Ve třech krajích hrozí déšť a silnější bouřkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Studená fronta míří přes Česko: Tři kraje musí počítat hlavně s deštěm a bouřkami.
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