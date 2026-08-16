Někteří Češi kupují slovinskou známku zbytečně. Na cestě k Istrii jsou dva úseky nově bez poplatku

Od 1. ledna 2026 mohou osobní auta do 3500 kilogramů využívat pobřežní úseky H5 a H6 bez slovinské elektronické známky. Změna se týká trasy od hraničního přechodu Škofije přes oblast Koperu až směrem k Izole. Pro část českých turistů mířících do chorvatské Istrie tak může být nákup známky skutečně zbytečný.
Bez známky se dá projet po slovinském pobřeží
Konkrétně se výjimka vztahuje na H5 od přechodu Škofije přes křižovatku Srmin do oblasti Koper Škocjan. Druhou částí je H6 vedoucí z Koperu přes Žusternu k Jagodje u Izoly. Slovinská vláda tyto komunikace překlasifikovala a vyřadila je ze systému elektronických známek pro lehká vozidla. V praxi tak vznikl bezplatný průjezd důležitou částí slovinského pobřeží.
Změna je zajímavá zejména pro řidiče, kteří se k pobřeží dostanou z italské strany přes okolí Terstu a Škofije a pokračují směrem na Koper, Izolu a dále na chorvatskou Istrii. Pokud jejich trasa nevede přes jinou slovinskou dálnici nebo zpoplatněnou rychlostní komunikaci, elektronickou známku kvůli samotným H5 a H6 pořizovat nemusí.
Přes Lublaň se bez známky stále neobejdete
Tady ale vzniká největší prostor pro nedorozumění. Výjimka se nevztahuje na celé Slovinsko ani na dálnici A1. Řidič, který přijíždí od Rakouska a jede klasickou trasou přes Lublaň směrem na Koper, používá slovinskou dálniční síť, kde elektronická známka zůstává povinná. Bezplatné H5 a H6 na konci cesty tuto povinnost nijak neruší.
Před nákupem se proto vyplatí podívat nikoli jen na cílovou destinaci, ale na celou trasu naplánovanou navigací. Dvě auta jedoucí například do stejného města v Istrii mohou mít z hlediska slovinského mýta úplně jinou situaci. Jedno přijede přes Lublaň a známku potřebuje, druhé přes Itálii a slovinské pobřeží a může se placeným komunikacím vyhnout.
Týdenní známka stojí 16 eur
Pro většinu běžných osobních automobilů v kategorii 2A stojí v roce 2026 týdenní slovinská elektronická známka 16 eur, měsíční 32 eur. U vozidel spadajících do kategorie 2B je cena vyšší. Kdo tedy využije pouze nově osvobozené pobřežní úseky, může na cestě ušetřit částku, kterou by jinak zaplatil jen za krátký průjezd Slovinskem.
Bezplatný režim H5 a H6 přitom není zamýšlen jako trvalá změna bez časového omezení. Slovinsko jej zavedlo především proto, aby odvedlo tranzitní dopravu z obcí a místních silnic, kam řidiči dříve sjížděli ve snaze známku ušetřit. Opatření má platit do dokončení nové rychlostní komunikace mezi Koperem a Dragonjou.
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