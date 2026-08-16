Místo odpočinku přišlo zklamání. Češi kritizují hotel v Egyptě, cestovka přiznala potíže

Problémy se týkají
Gewan Resort New Alamein, který leží v oblasti El Alamein na severním pobřeží Egypta. Nejde tedy o klasická letoviska u Rudého moře, jako jsou Hurghada nebo Marsa Alam, ale o stále populárnější část země na pobřeží Středozemního moře.
Čeští turisté, kteří v resortu trávili dovolenou, upozornili především na
nedostatečnou čistotu, zanedbanou údržbu a stav některých společných prostor. Na zveřejněných fotografiích bylo možné vidět poškozené vybavení, odpadky na pláži, střepy ve venkovních prostorách nebo znečištěné toalety v okolí bazénu. Jedna z návštěvnic uvedla, že podle jejího odhadu podala stížnost velká část jejich turnusu.
Právě podobné případy ukazují, že při výběru dovolené není dobré spoléhat pouze na počet hvězdiček. Podrobně jsme se cenám i rozdílům mezi destinacemi věnovali také v našem
srovnání dovolené v Egyptě a Turecku. Resort je přitom stále prezentován jako pětihvězdičkový
Při našem ověřování jsme se podívali také na aktuální nabídky českých cestovních kanceláří.
Fischer i Exim Tours mají Gewan Resort New Alamein nadále uvedený jako pětihvězdičkový hotel. Popisují jej jako moderní resort přímo u písečné pláže, vhodný mimo jiné pro rodiny s dětmi. V nabídce se objevuje aquapark, restaurace, bary a další sportovní či volnočasové aktivity.
Právě rozdíl mezi prezentací hotelu a zkušenostmi části současných hostů je na celé situaci nejvýraznější. Samotné negativní hodnocení jednoho návštěvníka samozřejmě nemusí znamenat problém celého zařízení. Tentokrát však nejde pouze o jednotlivý komentář.
Také na zahraničních rezervačních portálech lze dohledat velmi rozdílná hodnocení. Vedle hostů, kteří si pochvalují bazény, prostředí nebo personál, se objevují výhrady ke kvalitě služeb, čistotě či úrovni některých pokojů.
Obraz resortu tak není ani mezi zahraničními hosty úplně jednoznačný.
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Cestovní skupina potvrdila zvýšený počet stížností
Skupina DER Touristik, pod kterou spadají mimo jiné Fischer a Exim Tours, podle svého vyjádření
evidovala zvýšený počet stížností. Problémy podle společnosti souvisely také s obdobím, kdy bylo v resortu větší množství místních hostů.
Hotel měl následně přijmout opatření, mezi která patří také
výměna managementu. Cestovní skupina současně oznámila, že klientům aktivně nabízí možnost přestěhování do zařízení vyšší kategorie. Takovou možnost mají mít i lidé, kteří do resortu odcestovali v posledních dnech a nejsou s ubytováním spokojeni.
Komplikace s hotelem navíc nejsou jediným problémem, který může začátek dovolené výrazně změnit. Na TrendyŽivot.cz jsme nedávno popsali také
případ českých turistů, kteří místo Egypta zůstali dlouhé hodiny na ostravském letišti.
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Fotografie a písemná reklamace mohou být zásadní
Pokud
ubytování neodpovídá tomu, co bylo sjednáno, neměli by turisté čekat až na návrat domů. Česká obchodní inspekce doporučuje problém oznámit co nejdříve delegátovi nebo přímo cestovní kanceláři, ideálně písemně, a požádat o nápravu. Mezi reklamovatelné vady může patřit právě nedostatečný úklid, chybějící slíbené vybavení, problémy s pokojem nebo jiné výrazné rozdíly proti sjednaným službám.
V praxi se vyplatí
fotit a natáčet konkrétní nedostatky, uchovat komunikaci s delegátem a nechat si potvrdit, že byla stížnost skutečně uplatněna. Samotný pocit, že hotel nesplnil očekávání, ještě automaticky neznamená nárok na kompenzaci. Pokud ale skutečné služby neodpovídají smluvenému zájezdu, situace už může být jiná.
Případ z El Alameinu je proto především připomínkou, že
pět hvězdiček ani lákavé fotografie samy o sobě nezaručují bezproblémovou dovolenou. Před rezervací se vyplatí porovnat více aktuálních zdrojů a především recenze z posledních týdnů, protože situace v hotelu se může během jediné sezony výrazně změnit.
autorský text, Facebook, podnět čtenářky