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Blahodárnou šalvěj se vyplatí mít v každé domácnosti. Při jejím užívání je však nutné dodržovat přísná pravidla

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Šalvěj má obrovskou sílu léčit řadu nemocí a doporučuje se při mnoha problémech. Latiníci této zázračné rostlině říkali spása.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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