Škvarky z bedel do skla: Neobvyklý houbový recept, kterým proměníte úrodu bedel v trvanlivou pochoutku

Houby mám ráda bez rozdílu, jestli jde o bedly, nebo úplně jiný druh. Co je jedlé, to u nás obvykle najde využití v nějaké houbové úpravě. Na škvarky z bedel jsem si vzpomněla znovu po roce ve chvíli, kdy se doma objevilo pár pěkných klobouků a bylo mi líto skončit zase jen u klasiky v trojobalu. Tahle verze je rychlá, voňavá a dá se schovat i do sklenice na později. Bedly se pozvolna opečou na sádle dozlatova, zasypou kmínem a pak už stačí krajíc chleba a trochu soli.
Na tomhle receptu je nejlepší právě jeho
jednoduchost. Žádné obalování, žádná delší příprava. Jen bedly nakrájet, dát na pánev se sádlem a míchat, dokud nezezlátnou a nezačnou připomínat malé houbové škvarečky. Když jsou bedly mladé a pěkné, někdy je i oloupu, pokud to jde bez většího boje. Tvrdší středy raději vykrojím, protože v hotové sklenici bývají zbytečně tuhé.
Výhoda je i v tom, že se dají udělat trochu do zásoby. Když je zalijete zbylým
sádlem a uložíte do čisté sklenice, hodí se pak na nebo na rychlou večeři víkendovou svačinu.
Můj tip: Nejlepší jsou na čerstvém chlebu, jen lehce posolené. Víc většinou netřeba. Bedly na pánvi mají starou domácí logiku
Bedla vysoká patří u nás k houbám, které se nejčastěji smaží jako řízek. V domácích kuchyních se ale objevuje i jinak – právě jako houbové škvarky nebo bedly na kmíně. V posledních letech se tenhle způsob znovu vrací, což dává smysl. Je rychlý, úsporný a funguje i ve chvíli, kdy máte jen pár větších klobouků a nechce se vám kvůli nim roztápět troubu ani chystat . trojobal Recept na domácí škvarky z bedel do sklenic
Doba přípravy: 15 – 20 minut Počet porcí: 2 – 4 porce Doba uložení do skla: po vychladnutí do lednice Ingredience pro přípravu 4 větší klobouky bedel 4 – 5 lžic sádla 1 lžička kmínu 1/2 lžičky soli 1 špetka čerstvě mletého pepře 1/2 lžičky sušeného česneku nebo 1 malý stroužek česneku prolisovaný 1 špetka majoránky podle chuti Postup přípravy bedlových škvarků
1.
Bedly nejdřív opatrně očistěte. Klobouky zbavte nečistot, případně je lehce oloupejte, pokud slupka jde dolů snadno. Tvrdší středy vykrojte, aby v hotové směsi nezůstaly tuhé kousky.
Foto: Cooky.cz, Na Přípravu použijte pouze klobouky bedel.
2. Očištěné
klobouky bedel nakrájejte na menší kusy, zhruba o velikosti 2 × 2 cm. Nemusí být všechny stejné, ale příliš velké kousky se opékají déle. Foto: Cooky.cz, Očištěné bedly nakrájejte na kousky cca 2×2 cm.
3. Na širší pánvi rozehřejte
sádlo. Jakmile je horké, přisypte kmín a nechte ho pár vteřin rozvonět. Právě tohle v receptu hodně udělá.
4. Do pánve přidejte nakrájené
bedly. Osolte je, případně přidejte pepř a trochu česneku. Zpočátku pustí vodu, takže se nelekněte, že se to spíš dusí, než smaží. Foto: Cooky.cz, Kousky smažte cca 10-15 minut za občasného míchání.
5. Bedly opékejte na středním plameni asi
10–15 minut. Průběžně je míchejte, aby se nepřichytily a opékaly se rovnoměrně. Jakmile se voda odpaří, začnou se kousky zmenšovat a hezky hnědnout.
6. V tu chvíli můžete přidat špetku
majoránky, pokud ji máte rádi. Já ji dávám jen opravdu málo, aby nepřebila chuť hub.
7. Pokračujte v opékání, dokud nejsou
bedly zlatavé až lehce tmavší a nepřipomínají drobné škvarečky. Neměly by být spálené, ale ani bledé a měkké.
8. Ještě horké škvarky přendejte do čisté, suché
sklenice. Zalijte je zbylým sádlem z pánve tak, aby byly pokud možno ponořené. Díky tomu vydrží v chladu déle a chuť se pěkně rozleží. Foto: Cooky.cz, Ještě horké škvarky přendejte do suché sklenice a zalijte sádlem
9. Po vychladnutí sklenici uzavřete a uložte do lednice. Podávejte na
čerstvém chlebu, lehce posolené. Nejlepší jsou ještě tentýž den nebo během několika následujících dnů. Rady a tipy redakce a milovnice bedel
Křupavé bedlové řízečky jsou důkazem, že houby umí na talíři zastoupit i sváteční masovou klasiku
Pečené bedly plněné masovou směsí: Lesní delikatesa z trouby
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková