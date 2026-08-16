Soud zamítl snahu o obnovu zničeného pomníku rudoarmějce v Teplicích

Soud zamítl snahu o obnovu zničeného pomníku rudoarmějce v TeplicíchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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V Zooparku Zájezd se vylíhla tři mláďata vzácného baziliška Juliova. Výjimečný je schopností takzvané...
Čtveřice kurýrů zadržená v červenci na Pardubicku stačila za pouhých dvacet dní vybrat od obětí...
Větší dům nemusel v době kamenné automaticky patřit mocnějšímu člověku. Alespoň to naznačují výsledky...
Časně ráno v pátek ústečtí policisté zastavili šestadvacetiletého řidiče, jehož vůz jel místo na pneumatice...
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