Liberec cestu k pláži u přehrady v srpnu neotevře, práce potrvají ještě měsícPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Liberec cestu k pláži u přehrady v srpnu neotevře, práce potrvají ještě měsíc
Ještě na podzim by Jablonec rád zahájil rekonstrukci Kantorovy vily. Hotovo by tak mohlo být na jaře roku...
Fanoušci cyklistiky měli na páteční odpoledne jasný program. Na Ještěd vedlo finále druhé etapy největšího...
Paliva v Libereckém kraji od minulého týdne zlevnila. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně...
Liberecký magistrát chystá stěhování asi šestiny svých úředníků. Část zámku v horním centru města a bývalou...
Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...Všechny články tohoto autora →
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