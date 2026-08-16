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Co je todleto za lidi? Pohlreich v nové řadě Ano, šéfe startuje v Novém Boru

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Televize Prima přichází s novou řadou známe televizní show Ano, šéfe. Zdeněk Pohlreich v ní opět vyráží na pomoc českým restauracím. A hned v prvním díle zamířil do Libereckého kraje, konkrétně do hostince U Zlatého Buřtu do Pihele v Novém Boru.
Co je todleto za lidi? Pohlreich v nové řadě Ano, šéfe startuje v Novém Boru

Co je todleto za lidi? Pohlreich v nové řadě Ano, šéfe startuje v Novém Boru

Zdroj: Liberecká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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