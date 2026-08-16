Nejkrásnější barva nehtů konce léta 2026? Tento jemný odstín vytlačuje klasické nude tóny

Letní nehtové trendy bývají plné barev, jenže srpen 2026 ukazuje ještě jeden zajímavý směr. Vedle tyrkysové, korálové nebo výrazné červené se v aktuálních přehledech opakovaně objevují
mléčně růžové a jemně průsvitné odstíny. InStyle mezi barvy pro závěr léta zařadil přímo milky pink, zatímco Byrdie upozorňuje na baby pink, dusty pink i transparentní růžové a neutrální tóny. Nejde tedy jen o jeden izolovaný tip, ale o širší posun směrem k manikúře, která má vypadat přirozeněji. Místo béžové přichází růžový závoj
Nejzajímavější na novém trendu je, že vlastně nepůsobí úplně nově. Navazuje na oblibu
milky nails, soap nails a velmi lesklé minimalistické manikúry, které se drží už několik sezon. Rozdíl je především v barvě. Klasické nude bývá více béžové, tělové a často také poměrně krycí. Blush pink nebo milky pink má proti tomu viditelnější růžový podtón a přirozená barva nehtu může pod lakem stále lehce prosvítat.
Výsledek proto nepřipomíná klasicky nalakovaný nehet v tělovém odstínu. Spíše vytváří dojem zdravého nehtového lůžka s hladkým povrchem a vysokým leskem. Právě tento princip dobře zapadá také do
korejské manikúry, která patří mezi výrazné trendy roku 2026. I u ní hraje hlavní roli průsvitnost, čistý tvar a nenápadný efekt, který nepůsobí přeplácaně.
Konec léta 2026 mění oblíbenou manikúru: Místo klasických nude odstínů nastupuje jemná růžová.
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Blush pink, milky pink nebo strawberry milk
Pod jedním trendem se přitom skrývá několik trochu odlišných variant.
Blush pink je velmi jemná růžová připomínající přirozeně prokrvené nehtové lůžko. Milky pink do ní přidává mléčný, lehce krémový efekt. Strawberry milk je zpravidla o něco růžovější a sladší, ale stále zůstává dostatečně jemná, aby nepůsobila jako klasická výrazná růžová.
Pokud bychom měli vybrat variantu, která je nejsnazší na běžné nošení, sáhli bychom právě po
poloprůsvitné mléčné růžové. Funguje s letními šaty, džínovinou i s prvními podzimními barvami. Zároveň není nutné měnit manikúru ve chvíli, kdy v září začneme místo sandálů vytahovat saka a svetry. Aktuální srpnové trendy ostatně ukazují, že se letošní přechod mezi létem a podzimem odehrává spíše postupně než ostrou změnou barev. Nejlépe funguje bez zbytečného zdobení
U tohoto odstínu bychom nepřidávali příliš mnoho dalších prvků. Jeho největší výhodou je právě jednoduchost. Stačí upravená kůžička, hladký povrch, jedna až dvě jemné vrstvy barvy a výraznější lesklý finiš. Kdo chce manikúru ještě trochu ozvláštnit, může přidat velmi tenkou francouzskou špičku nebo decentní perleť.
Dobrou zprávou je také to, že světle růžový tón funguje na různých délkách nehtů. Baby pink je letos doporučována i pro krátké upravené nehty a průsvitný finiš nechává přirozený nehet viditelný, místo aby ho kompletně překryl. Pokud váháte také nad tvarem, na TrendyŽivot.cz jsme se podrobněji věnovali tomu,
jak tvar nehtů mění celkový vzhled rukou. Nude nekončí, jen dostává modernější podobu
Klasickou béžovou proto není potřeba odepisovat.
Trend konce léta 2026 spíše ukazuje, že se pojem přirozené manikúry rozšiřuje. Už nejde pouze o tělovou barvu, která má s nehtem téměř splynout. Žádaný je lesk, průsvitnost a jemná barva, díky níž nehty vypadají svěže.
A právě v tom vidíme hlavní důvod, proč má mléčná růžová šanci vydržet déle než jednu sezonu. Není závislá na výrazném vzoru ani konkrétním zdobení a snadno se přizpůsobí tomu, co už žena běžně nosí.
Blush pink tak není revolucí proti nude nehtům. Je spíš jejich měkčí, růžovější a pro rok 2026 podstatně aktuálnější verzí.
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