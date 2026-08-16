Dětské letenky podle věku: Kdy dítě letí na klíně a kdy má sedadlo

U dětských letenek rozhoduje hlavně věk: hranice je zpravidla 2 roky. Dítě do 2 let se v letecké dopravě označuje jako kojenec neboli infant a může cestovat na klíně dospělého, zatímco dítě od 2 let obvykle potřebuje vlastní sedadlo. Cena se ale mezi aerolinkami výrazně liší, proto se vyplatí pravidla ověřit ještě před zaplacením rezervace.
Kolik stojí letenka pro dítě do 2 let
Kojenec v letadle, tedy dítě mladší 2 let, většinou nemusí mít vlastní sedadlo a cestuje na klíně rodiče nebo jiného dospělého cestujícího. Neznamená to ale automaticky, že letí zdarma. Klasické aerolinky často počítají letenku pro kojence jako procento z tarifu dospělého, typicky bez nároku na samostatné sedadlo, zatímco nízkonákladové společnosti mívají pevný poplatek za infant letenku. Právě proto může být letenka pro miminko u lowcostu někdy dražší než akční letenka dospělého: dospělý může koupit extrémně levný promo tarif, ale za dítě do 2 let se účtuje fixní částka podle ceníku dopravce. Pokud dítěti koupíte vlastní sedadlo, už nejde o běžné cestování na klíně; aerolinka obvykle vyžaduje vhodnou certifikovanou autosedačku nebo jiné schválené zařízení a podmínky je nutné ověřit předem.
Kdy má dítě vlastní sedadlo a kolik platí od 2 let
Od 2 let musí mít dítě v letadle zpravidla vlastní sedadlo a kupuje se pro něj dětská letenka nebo běžná letenka podle tarifu dopravce. Dětské tarify existují hlavně u klasických síťových aerolinek a na některých trasách mohou znamenat slevu, u nízkonákladových společností ale dítě od 2 let často platí stejně jako dospělý. Vlastní sedadlo pro dítě do 2 let dává smysl hlavně na delších letech, při cestě s aktivním batoletem, při potřebě bezpečnějšího usazení v autosedačce nebo tehdy, když jeden dospělý cestuje s více malými dětmi. Běžné pravidlo je jeden kojenec na klíně na jednoho dospělého; pokud cestuje jeden rodič se dvěma dětmi mladšími 2 let, druhé dítě může potřebovat vlastní sedadlo a schválenou autosedačku, případně dalšího doprovázejícího dospělého.
Srovnání pravidel aerolinek používaných z Česka
Ryanair považuje za kojence dítě do 2 let, cestuje na klíně za pevný infant poplatek podle aktuálního ceníku, bez vlastního sedadla; dětské vybavení, například kočárek, se obvykle přepravuje podle zvláštních pravidel dopravce a autosedačka je možná jen při splnění podmínek pro samostatné sedadlo. Wizz Air také pracuje s kategorií infant do 2 let a účtuje samostatný poplatek za dítě na klíně; vlastní sedadlo je potřeba řešit jako zvláštní rezervaci a s kompatibilní autosedačkou. easyJet má rovněž hranici 2 let, infant cestuje na klíně za poplatek a dopravce umožňuje přepravu vybraného dětského vybavení podle svých pravidel. Smartwings u dětí do 2 let typicky rozlišuje cestování bez sedadla a se sedadlem, přičemž cenu a zavazadlové podmínky je nutné ověřit podle konkrétního tarifu. Lufthansa a další síťoví dopravci obvykle počítají infant tarif procentem z ceny dospělého na mezinárodních letech a dítě od 2 let má vlastní sedadlo; u zavazadel, kočárku a autosedačky záleží na trase a tarifu. Přesné částky se mění, proto je bezpečné porovnávat vždy konečnou cenu celé rezervace, ne jen základní cenu letenky.
Co když dítě oslaví 2 roky během dovolené
Věk dítěte se nevyplatí řešit až po nákupu. Modelová situace: rodina letí na týden k moři a dítě má druhé narozeniny těsně kolem termínu cesty. Pokud mu jsou při odletu i při návratu méně než 2 roky, může být vedeno jako infant a cestovat na klíně podle pravidel aerolinky. Pokud oslaví 2. narozeniny během dovolené, u řady dopravců už pro zpáteční let nemůže cestovat jako kojenec bez sedadla a je potřeba rezervovat vhodnou kombinaci letenek nebo kontaktovat aerolinku ještě před nákupem. Jestliže dítěti byly 2 roky už před odletem, potřebuje vlastní sedadlo od začátku cesty. Chyba v datu narození nebo špatně zvolená kategorie cestujícího může znamenat doplatek, změnu rezervace, nebo v krajním případě problém při odbavení.
Zavazadla, kočárek, autosedačka a jídlo pro dítě
Nárok dítěte na zavazadlo není jednotný. Kojenec na klíně často nemá stejný limit jako dospělý, některé aerolinky ale povolují malé příruční zavazadlo nebo odbavené dětské vybavení. Kočárek do letadla se obvykle dá bezplatně odevzdat u odbavení nebo až u nástupní brány, ale pravidla se liší podle dopravce i letiště. Autosedačka v letadle musí být schválená pro leteckou přepravu a použitelná na daném sedadle; nestačí, že ji běžně používáte v autě. Dětská strava, mléko a tekutiny pro malé dítě mohou při bezpečnostní kontrole podléhat výjimkám z běžných limitů, pracovníci kontroly je ale mohou chtít předložit zvlášť a zkontrolovat. Praktické je mít je v samostatném sáčku a počítat s časovou rezervou.
Přidání dítěte, nemoc, pojištění a checklist před nákupem
Dítě lze k již koupené letence někdy přidat dodatečně, často to ale nejde jednoduše online a je nutné kontaktovat dopravce nebo prodejce letenky; u kojence se doplácí příslušný poplatek, u dítěte se sedadlem může být nutná nová rezervace za aktuální cenu. Pokud dítě před odletem onemocní, řešte co nejdříve podmínky tarifu, storno, změnu termínu a potvrzení od lékaře pro pojišťovnu; samotná nemoc automaticky neznamená nárok na vrácení peněz od aerolinky. Cestovní pojištění vybírejte tak, aby zahrnovalo i storno cesty a děti, a čtěte výluky. Při výrazném zpoždění nebo zrušení letu může mít nárok na kompenzaci i dítě, pokud mělo potvrzenou rezervaci a vztahují se na něj příslušná pravidla; u kojenců cestujících za zvláštní poplatek se nárok posuzuje podle konkrétní situace. Nejčastější chyby rodičů jsou nákup podle ceny dospělého bez započtení infant poplatku, ignorování druhých narozenin mezi lety, neověřená autosedačka, špatně zadané datum narození a předpoklad, že kočárek nebo zavazadlo jsou vždy zdarma. Před nákupem dětské letenky zkontrolujte věk dítěte v den každého letu, zda potřebuje sedadlo, konečnou cenu rezervace, zavazadla, kočárek, autosedačku, možnost změny při nemoci a pravidla aerolinky pro cestování jednoho dospělého s více malými dětmi.