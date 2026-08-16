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Dětské letenky podle věku: Kdy dítě letí na klíně a kdy má sedadlo

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Miminko na klíně neznamená automaticky letenku zdarma. Podívejte se, jak aerolinky účtují kojence, kdy už dítě potřebuje místo a na co dát pozor u lowcostů.
Dětské letenky podle věku: Kdy dítě letí na klíně a kdy má sedadlo

Dětské letenky podle věku: Kdy dítě letí na klíně a kdy má sedadlo

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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