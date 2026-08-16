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Djoković vyhrál první set 6:2. Pak ho začal porážet soupeř, kterého zkušenostmi neoblafne - vlastní tělo v horku

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Novak Djoković vedl nad Thiagem Tirantem 6:2, ale v cincinnatském horku začal fyzicky kolabovat a prohrál ve třech setech. Před US Open se znovu vrací otázka regenerace.
Djoković vyhrál první set 6:2. Pak ho začal porážet soupeř, kterého zkušenostmi neoblafne - vlastní tělo v horku

Djoković vyhrál první set 6:2. Pak ho začal porážet soupeř, kterého zkušenostmi neoblafne - vlastní tělo v horku

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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