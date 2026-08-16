Djoković vyhrál první set 6:2. Pak ho začal porážet soupeř, kterého zkušenostmi neoblafne - vlastní tělo v horku

Thiago Agustín Tirante je padesátým hráčem světa a v sobotu dosáhl největšího vítězství své kariéry. Kdybychom utkání s Novakem Djokovićem četli jen podle výsledku 2:6, 6:4, 6:4, nabízela by se jednoduchá tenisová senzace: devětatřicetiletá legenda se po Wimbledonu vrátila na kurt a okamžitě narazila na hráče, kterého by za normálních okolností měla porazit.
Jenže první set celou tuto interpretaci dost komplikuje. Dokud rozhodoval hlavně tenis, Tirante si s Djokovićem příliš nevěděl rady. Srb ho přehrál 6:2. Zápas se začal měnit až s tím, jak v cincinnatském vedru a vysoké vlhkosti rostla cena každé další výměny.
Ve třetí hře druhého setu hráli osmnáct minut. Devět shod, čtyřiadvacet bodů. Djoković během gamu klesl na kolena a po jeho skončení potřeboval lékařskou pomoc a ochlazení. Utkání sice dokončil a ve třetí sadě dokázal svůj výkon znovu částečně stabilizovat, ale za stavu 4:4 přišla série chyb, kterou bychom u něj v nejlepších letech čekali spíš od soupeře. Tirante získal rozhodující brejk a následně zápas doservíroval.
Tenisový problém by byl pro Djokoviće vlastně jednodušší
Kdyby Djoković prohrál proto, že už nedokáže držet rychlost výměn, nestíhá na returnu nebo jeho servis ztratil účinnost, měli bychom poměrně jasný obrázek. Jenže Cincinnati nabídlo opak.
První set byl připomínkou toho, proč je pořád nebezpečný. Dokázal číst servis, diktovat výměny a dostávat Tiranteho do situací, v nichž byl zkušenostní i herní rozdíl viditelný. To je před US Open vlastně dobrá zpráva. A současně ta horší.
Protože technický nedostatek lze trénovat. Taktickou chybu lze opravit. Pokud ale problém vzniká ve chvíli, kdy tělo přestane zvládat kombinaci tepla, vlhkosti a dlouhých výměn, neexistuje kouzelná změna strategie, která by ho úplně odstranila.
Jeden zápas není grandslam. Právě v tom je problém
Djoković se v New Yorku nebude snažit porazit Thiaga Tiranteho. Bude se snažit vyhrát sedm zápasů během dvou týdnů.
To znamená sedm samostatných výkonů, ale také šest regenerací mezi nimi. A potenciálně několik odpoledních zápasů v podmínkách, které mohou být v srpnovém a zářijovém New Yorku velmi podobné Cincinnati.
Djoković už dlouho ukazuje, že dokáže svůj program dokonale přizpůsobit grandslamům. Hraje méně turnajů, připravuje se cíleně a nesnaží se honit body během celé sezony. Jenže ani dokonalé plánování neodstraní jednu jednoduchou skutečnost: grandslam není jednorázový test maximální úrovně.
Je to test opakovatelnosti. A právě tady se otázka jeho věku stává důležitější než při pohledu na samotnou rychlost forhendu nebo returnu.
Cincinnati přitom nebylo první varování
Djoković nastupoval poprvé od wimbledonského semifinále proti Janniku Sinnerovi. Po Londýně přitom znovu mluvil o tom, že chce pokračovat a vrátit se minimálně ještě jednou na Centre Court. Příběhy o bezprostředním konci kariéry proto byly přehnané.
To se nezměnilo ani teď. Jedna porážka v Cincinnati není důkazem, že Djoković už nemůže vyhrát grandslam. Ale zároveň ukazuje, jak úzká začíná být cesta, kterou k němu musí projít.
Potřebuje nejen hrát skvělý tenis. Potřebuje se pokud možno vyhnout dlouhým fyzickým válkám v prvních kolech, efektivně hospodařit s energií a doufat, že podmínky nezmění utkání z technického souboje na test odolnosti.
Mladší soupeři mohou dělat něco, co dřív nedávalo smysl
Po většinu Djokovićovy kariéry byla představa, že ho někdo „utahá“, skoro komická. Právě on byl člověkem, který pátý set často vypadal čerstvěji než hráč o deset let mladší.
Tohle se postupně mění. Neznamená to, že každý soupeř začne proti Djokovićovi bezhlavě prodlužovat výměny. Proti jeho returnu a schopnosti měnit směr míče by to byla sebevražedná taktika.
Ale pokud někdo dokáže prodlužovat zápas bez toho, aby mu dovolil rychlé body, fyzická cena už není automaticky větším problémem pro druhou stranu sítě. Tirante v sobotu nemusel celý zápas hrát lépe než Djoković. Potřeboval zůstat v zápase dost dlouho na to, aby se změnilo, co o něm rozhoduje.
US Open proto odpoví na jinou otázku než Cincinnati
Djoković bude v New Yorku útočit na 25. grandslamový titul. Jeho tenis ho pořád opravňuje věřit, že takový výsledek není fantazie. Sobotní večer ale připomněl, že existují dvě různé otázky.
Dokáže Djoković ještě porazit nejlepší hráče světa? Ano. Už letos mnohokrát ukázal, že ano.
Dokáže jeho tělo vytvořit podmínky, aby to během dvou týdnů zvládl znovu a znovu?
To je před US Open mnohem zajímavější problém. Tirante v Cincinnati neukázal, že je lepším tenistou než Novak Djoković. Ukázal něco, co může být pro jeho další soupeře důležitější. Pokud zápas vydrží dost dlouho, soupeřem už nemusí být pouze muž na druhé straně sítě.
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Zdroje: Reuters – Djokovic falls in Cincinnati heat in first match since Wimbledon [1], ATP Tour – Cincinnati Open [2].