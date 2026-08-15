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Paliva v Libereckém kraji od minulého týdne zlevnila

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Paliva v Libereckém kraji od minulého týdne zlevnila. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u tamních čerpacích stanic prodává v průměru za 41,43 koruny, před týdnem byl o 76 haléřů dražší. O 57 haléřů zlevnila nafta, za litr teď řidiči dají průměrně 43,90 koruny. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny pohonných hmot sleduje. Od neděle 19. července, kdy přestala vláda regulovat ceny, nafta v kraji podle CCS zdražila o 4,20 koruny, benzin je aktuálně o deset haléřů dražší.
Paliva v Libereckém kraji od minulého týdne zlevnila

Paliva v Libereckém kraji od minulého týdne zlevnila

Zdroj: Liberecká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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