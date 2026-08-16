Syn Jiřího Mádla už dostal první filmovou nabídku. Herec se k tomu rázně postavil

Syn Jiřího Mádla mohl mít první filmovou zkušenost ještě jako malé dítě. O Františka projevil zájem režisér Tomáš Vorel, s nímž má jeho slavný otec dlouholeté pracovní vazby. Mádl však prozradil, že společně s partnerkou nabídku odmítli. Přestože sám vyrůstal před zraky diváků a herectví se stalo výraznou součástí jeho života, u vlastního dítěte zvolil opatrnější cestu.
První nabídka přišla velmi brzy
Pro Jiřího Mádla přitom nejde o úplně vzdálený svět. Právě Tomáš Vorel ho režíroval například ve filmech Gympl, Vejška a později také Džob. Nabídka pro malého Františka tak přišla od člověka, kterého Mádl profesně velmi dobře zná. Podle jeho dřívějšího vyjádření už dokonce bylo účinkování syna určitou dobu domluvené, nakonec však převážilo rozhodnutí rodičů dítě před kameru neposílat. Mádl později s nadsázkou připustil, že to možná bylo dobře.
Zajímavé je, že herec nepatří mezi rodiče, kteří by chtěli dítě za každou cenu úplně skrývat před veřejností. Rozlišuje mezi běžným rodinným soukromím a skutečným vstupem dítěte do světa filmu. Nemá například potřebu automaticky zakrývat synovi obličej na každém snímku. Zároveň ale přiznal, že žádný pevně stanovený plán nemá a při rozhodování se řídí především tím, co mu připadá přirozené pro jeho rodinu.
Mádl si rodinné soukromí dlouhodobě hlídá
Otcovství si Jiří Mádl od začátku nechával spíše pro sebe. Narození syna Františka potvrdil až poté, co se informace objevila na veřejnosti, a ani později se z něj nestal rodič, který by pravidelně ukazoval rodinný život na sociálních sítích. Právě v tom se jeho přístup liší od některých hereckých kolegů, kteří své děti přirozeně zapojují také do veřejných projektů. Mádl ale současně zdůrazňuje, že proti podobnému rozhodnutí obecně nic nemá. Jen ho zatím nepovažuje za správnou cestu pro vlastního syna.
Odmítnutí první nabídky proto nemusí znamenat, že se František před kamerou nikdy neobjeví. Mádl podle svých slov děti v umění ani při natáčení neodmítá. Rozhodnutí se tak týkalo konkrétní chvíle, nikoli zákazu herectví do budoucna. Zda syn jednou zamíří podobným směrem jako jeho otec, zatím rodina jednoduše neřeší. Pro Mádla je nyní důležitější, aby kolem dítěte nevznikal předem připravený plán jen proto, že má známého otce.
Sám herec mezitím dál kombinuje rodinu s intenzivní prací. V létě stihl s blízkými třítýdenní dovolenou a poté se znovu vrátil k filmovým povinnostem. Františkova první nabídka tak zatím zůstala jen zajímavou rodinnou epizodou. Jestli jednou přijde druhá a rodiče na ni odpovědí jinak, nechává Mádl otevřené.
autorský text, super.cz, idnes.cz