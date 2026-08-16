Stavebníci začali v 1. pololetí na jihu Moravy stavět 4 312 bytů, nejvíc v ČeskuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Stavebníci začali v 1. pololetí na jihu Moravy stavět 4 312 bytů, nejvíc v Česku. Ilustrační foto
Jihomoravské obce a města v posledních čtyřech letech nadprůměrně investovaly, na financování investic však...
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Řeka Bílá voda v Moravském krasu je téměř bez vody. Zhoršující se situace a vysychající tůně vedou k...
Centrum Brna dnes zaplavila krojovaná chasa. Na první celoměstské hody přišli zástupci 23 městských částí,...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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