Česko zažilo rekordní vedro, Doksany naměřily 37,1 stupně. Tropy vystřídají déšť a bouřky

Na zhruba třetině dlouhodobě měřících meteorologických stanic padly v sobotu teplotní rekordy a nejvyšší hodnotu hlásily Doksany na Litoměřicku, kde bylo 37,1 stupně Celsia. Česko má za sebou mimořádně horký den, který přinesl nejen tropické teploty v nížinách, ale i nezvykle vysoké hodnoty na horách. Český hydrometeorologický ústav uvedl, že rekordy zaznamenalo přibližně 30 procent stanic, které měří déle než 30 let. Vedra přitom ještě nekončí. V neděli mají maxima na většině území vystoupat na 32 až 37 stupňů, i když v severozápadní polovině Čech bude chladněji, většinou mezi 27 a 31 stupni.
Nejtepleji bylo v západní polovině Čech
Nejvyšší sobotní teplota připadla Doksanům na Litoměřicku, kde meteorologové naměřili 37,1 stupně. Velmi vysoko se dostaly také stanice v Plzni: v Bolevci bylo 36,9 stupně a na Mikulce 36,8 stupně. Z moravských stanic vynikla Strážnice s hodnotou 35,6 stupně.
Podle meteorologů za prudkým vzestupem teplot stál velmi teplý a suchý vzduch proudící ve výškách od jihu. Nejvýrazněji se to projevilo právě v západní polovině Čech, kde se objevily nejvyšší naměřené hodnoty. Překonané rekordy pro 15. srpen nejčastěji pocházely z loňského roku, další starší maxima byla často z let 2015 nebo 1952.
Tropická třicítka padla i na Šumavě
Výjimečnost sobotního počasí ukázaly také horské stanice. Na Horské Kvildě na Šumavě, která leží v nadmořské výšce 1052 metrů, naměřili meteorologové 30,5 stupně. Ještě výraznější byl kontrast s ránem: přes noc tam teplota klesla na 1,4 stupně, tedy téměř k bodu mrazu.
Tak velký rozdíl mezi chladným ránem a tropickým odpolednem dobře vystihuje charakter aktuální situace. Den začínal na některých místech velmi nízkými teplotami, po nástupu slunce a při proudění teplého vzduchu ale teploty rychle vystoupaly na hodnoty, které zatížily i oblasti běžně považované za chladnější.
Výstraha platí dál, jih Moravy čeká největší zátěž
Výstraha před vysokými teplotami platí na většině území Česka i v neděli. Meteorologové upozorňují, že vysoké teploty se budou kombinovat se slunečním zářením a postupně také s rostoucí vlhkostí. Právě tato kombinace zvyšuje zátěž teplem. Nejvyšší, oranžový stupeň nebezpečí se v neděli týká jihu Moravy.
Vedle samotného horka přetrvává také zvýšené riziko vzniku a šíření požárů v celém Česku. Souvisí s velmi teplým a suchým počasím, které krajinu vysušuje. Změnu by mohl přinést až déšť očekávaný na začátku týdne.
Neděle začne letně, večer přijde změna
Nedělní počasí má zpočátku ještě navázat na horkou sobotu. Ráno a dopoledne bude jasno až polojasno, během dne ale začne od západu přibývat oblačnost. Večer se mají od severozápadu postupně objevovat přeháňky, déšť i bouřky.
Pro lidi, kteří plánují cestování, výlety nebo práci venku, je podstatné hlavně to, že horké počasí se může během dne proměnit poměrně rychle. Dopolední slunce a vysoké teploty nemusí znamenat stabilní počasí až do večera. V neděli bude proto dobré sledovat aktuální výstrahy a vývoj srážek, zvlášť v oblastech, kam se bouřky dostanou jako první.
V pondělí se ochladí o více než deset stupňů
Začátek týdne už má přinést výrazně jiné počasí. V pondělí meteorologové očekávají převážně zataženou oblohu a déšť na většině území. Nejvyšší teploty mají být většinou jen mezi 19 a 23 stupni, pouze na jihu Moravy mohou vystoupit až k 26 stupňům.
Po sérii tropických hodnot tak přijde citelný teplotní zlom. Neznamená to ale, že nedělní vedro lze podcenit. Právě poslední den před ochlazením má být na řadě míst ještě velmi horký a na jihu Moravy bude podle výstrahy patřit k nejzatíženějším oblastem.