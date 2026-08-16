Finalista soutěže Muž roku s číslem 5, dvaadvacetiletý Jan Sumarta, zdědil své exotické příjmení po otci z Indonésie. Benjamínkem letošního ročníku soutěže Muž roku je dvacetiletý Michal Šedivý z Liberce. Do Indonésie se Jan naposledy podíval před sedmi lety. Michal Šedivý při focení fotky do kalendáře Muž roku. Finalisté soutěže Muž roku 2026 Michal Šedivý a Jan Sumarta Jan Sumarta od mala hrál fotbal, věnoval se atletice i kickboxu. Student Michal Šedivý v zimních měsících působí jako lyžařský instruktor pro děti i dospělé, během roku si přivydělává různými brigádami. Michal Šedivý pomáhá rodinné pekárně své maminky, pracoval jako kondiční trenér nebo se věnoval oblasti sportovní výživy a doplňků. Finajisté soutěže Muž roku 2026 Finalisté soutěže Muž roku 2026
Představujeme další finalisty soutěže Muž roku 2026. Číslo 5 patří Janu Sumartovi, číslo 6 Michalu Šedivému
5 Jan Sumarta Finalista soutěže Muž roku s číslem 5, dvaadvacetiletý Jan Sumarta, zdědil své exotické příjmení po otci z Indonésie. Jeho maminka v minulosti pracovala na ambasádě v Indonésii, kde se také seznámila s Janovým otcem, tehdejším průvodcem. Do Indonésie se Jan naposledy podíval před sedmi lety. Společně s tatínkem tehdy organizovali rozlučkový ceremoniál po odchodu babičky. Zbytek pobytu věnovali cestování po indonéských ostrovech a Jan měl možnost poznat svou početnou rodinu z otcovy strany. Od dětství se Jan potýkal se šikanou kvůli barvě pleti, nižší postavě i štíhlé figuře. Právě tyto zkušenosti ho ale zocelily a nasměrovaly ke sportu. Od mala hrál fotbal, věnoval se atletice i kickboxu. Dnes Jan Sumarta pracuje jako osobní kondiční trenér a zároveň se vrátil k fotbalu, který hraje na poloprofesionální úrovni. Ve volném čase ho baví kulečník, móda, focení a modeling.
Jan otevřeně přiznává, že miluje pozornost, a proto si finále soutěže v Náchodě hodlá naplno užít. Podpořit ho přijede maminka i kamarád ze základní školy, který ho kdysi přivedl k fotbalu a sportu vůbec. 6 Michal Šedivý Benjamínkem letošního ročníku soutěže Muž roku je dvacetiletý Michal Šedivý z Liberce. Aktivní sportovec a milovník zdravého životního stylu tráví letošní léto studiem angličtiny na Maltě a zároveň netrpělivě očekává výsledky přijímacích zkoušek na sportovní vysokou školu. Sport je jeho přirozenou součástí života. V zimních měsících působí jako lyžařský instruktor pro děti i dospělé, během roku si přivydělává různými brigádami. Pomáhal například v rodinné pekárně své maminky, pracoval jako kondiční trenér nebo se věnoval oblasti sportovní výživy a doplňků. Do soutěže Muž roku se finalista s číslem 6 přihlásil sám, především díky podpoře své maminky. Postup do finále pro něj byl velkým překvapením, o to více si této příležitosti váží. Na finálovém večeru ho samozřejmě přijedou podpořit rodiče, kteří při něm stojí od dětství.
Michal bere účast v soutěži jako možnost získat nové zkušenosti a poznat prostředí, které je pro něj úplně nové. Sympatický finalista je momentálně nezadaný.
Finále soutěže mužské krásy a sympatií Muž roku se koná 21. srpna 2026 v Náchodě, v Městském divadle Dr. J. Čížka. Zdroj: Aplausin.cz