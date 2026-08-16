Opilý řidič v Ústí jel bez pneumatiky po ráfku, pak napadl policisty

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Opilý řidič v Ústí jel bez pneumatiky po ráfku, pak napadl policistyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Časně ráno v pátek ústečtí policisté zastavili šestadvacetiletého řidiče, jehož vůz jel místo na pneumatice přímo po ráfku. Kontrola proběhla ještě za tmy na…
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Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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