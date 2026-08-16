Vyzrazeno: Jak bude vypadat Xiaomi 18 Pro? Nečekaný kompromis designu a nejsilnější čip Androidu

Podle uniklých informací z inženýrského prototypu si Xiaomi 18 Pro ponechá výrazný designový prvek předchůdce: sekundární OLED displej přes celý kamerový ostrov na zadní straně. Zároveň má telefon jako jeden z prvních nasadit nástupce dnešního Snapdragonu 8 Elite Gen 5, který Qualcomm sám označuje za „nejrychlejší mobilní systém na čipu na světě“. A právě tady se rodí příběh, který stojí za pozornost. Xiaomi totiž nechce jen nabídnout nejsilnější androidový čip, ale současně mění pravidla hry v materiálech. Vedle klasické skleněné varianty zad se v únicích objevuje i sklolaminátová verze. Nejde přitom o pouhé šetření. Telefon se zadním displejem, bezdrátovým nabíjením a baterií kolem 7 000 mAh potřebuje řešit hmotnost a odolnost při pádu a sklolaminát může v obou ohledech nabídnout výhody oproti sklu.
Zadní displej zůstává, tělo se mění
Kdo sledoval řadu Xiaomi 17 Pro, ví, že zadní OLED panel nebyl jen marketingový trik. Dynamická upozornění, AI tapety, virtuální mazlíčci a vlastní ciferníky z něj udělaly funkční prvek, ne ozdobu. Prezident Xiaomi Lu Weibing v livestreamu potvrdil, že firma chce u další generace aplikační podporu zadního displeje dál rozšiřovat. Přesný seznam aplikací pro Xiaomi 18 Pro zatím veřejně dohledatelný není, ale směr je jasný.
Hlavní designový posun se odehrává na materiálu zad. Úniky od Digital Chat Station, které shrnul mimo jiné Gizchina, mluví o tom, že napříč řadou Xiaomi 18 se počítá se sklem i sklolaminátem podle konkrétní varianty. Právě to je onen „kompromis designu“. Xiaomi neopouští prémiové materiály plošně, ale u části modelové řady volí lehčí a méně křehkou konstrukci. Sklolaminát působí v ruce jinak než sklo, to je fakt. Jenže u telefonu, který na zádech nese displej a musí propouštět energii pro bezdrátové nabíjení, dává smysl víc než kdykoli dřív. Corning na svých stránkách vysvětluje, že problémem pro Qi nabíjení je především kov, nikoli nekovové materiály. A akademická měření RF propustnosti sklolaminátových panelů ukazují srovnatelné výsledky s jinými nekovovými materiály. Rozdíl proti sklu bude spíš v pocitu a vzhledu než v signálu nebo nabíjení.
Snapdragon nové generace: náskok, nebo marketingová prestiž?
Druhá polovina příběhu patří čipu. Xiaomi 18 Pro má podle úniků dostat 2nm platformu Qualcommu, nástupce současného Snapdragonu 8 Elite Gen 5. Ten dnes běží na frekvenci až 4,74 GHz s třetí generací CPU jader Oryon a Qualcomm ho oficiálně prezentuje jako nejrychlejší mobilní SoC na světě.
Klíčové datum je 22.–24. září 2026. Tehdy proběhne na Maui Snapdragon Summit 2026, kde Qualcomm tradičně odhaluje novou generaci čipů. Xiaomi chce být mezi prvními výrobci, kteří nový Snapdragon nasadí do sériového telefonu. Pokud se to podaří ještě v září, půjde o silný marketingový tah.
Ale buďme féroví v hodnocení: bez nezávislých benchmarků nelze tvrdit, že nový Qualcomm automaticky rozdrtí konkurenci. Samsung už má oficiálně představený 2nm Exynos 2600 vyráběný procesem GAA a Apple v iPhonu 17 Pro nasadil čip A19 Pro. Reálná výhoda Xiaomi 18 Pro bude podle nás spíš v náskoku a prestiži „prvního telefonu s novým Snapdragonem“ než v okamžitě prokazatelném drtivém výkonovém odstupu.
Co ještě víme o výbavě
Uniklé specifikace inženýrského prototypu, které shrnul Android Authority, skládají poměrně ambiciózní obraz:
- Hlavní fotoaparát: 200Mpx snímač
- Telemakro: 200Mpx, neobvyklá kombinace teleobjektivu a makra ve vysokém rozlišení
- Baterie: kolem 7 000 mAh
- Přední displej: menší a plochý, což naznačuje kompaktnější formát než u některých konkurentů
- Zadní displej: OLED panel přes celý kamerový ostrov
Cenová hladina se podle čínských spekulací pohybuje kolem 6 000 jüanů, tedy zhruba 19 500 Kč. To je ovšem čínská startovní cena. Pro srovnání: globální Xiaomi 17 startovalo oficiálně na 999 eurech, tedy přibližně 25 000 Kč. Pokud Xiaomi 18 Pro skutečně dorazí do Evropy, česká cena se pravděpodobně posune do vyšší vlajkové hladiny.
Dorazí vůbec do Česka?
Tady je zásadní kontext. U řady Xiaomi 17 firma globálně uvedla pouze Xiaomi 17 a Xiaomi 17 Ultra; modely Pro a Pro Max zůstaly exkluzivně pro čínský trh. Úniky kolem Xiaomi 18 Pro ale nově zmiňují dostupnost v regionu EEA, tedy i v Evropě. Pokud se to potvrdí, nepůjde jen o nový model, ale o změnu distribuční strategie. Xiaomi by tím poprvé nabídlo Pro variantu se zadním displejem i evropským zákazníkům.
Oficiální datum českého prodeje ani finální cena zatím potvrzené nejsou. Realistické okno pro představení je konec září nebo říjen 2026, tedy krátce po Snapdragon Summitu.
Čekat, nebo koupit teď?
Pokud zvažujete nákup vlajkového Xiaomi, situace se dá shrnout jednoduše. Kdo chce telefon dnes, dostane v Xiaomi 17 ověřený Snapdragon 8 Elite Gen 5, 100W kabelové a 50W bezdrátové nabíjení a solidní fotovýbavu. Kdo touží po zadním displeji, nové generaci čipu a 200Mpx fotoaparátech, musí počkat minimálně do podzimu a počítat s vyšší cenou.
Xiaomi 18 Pro se rýsuje jako telefon, který nesází na jednu kartu. Spojení zadního displeje s lehčí sklolaminátovou konstrukcí a prvním nasazením nového Snapdragonu není ústup od prémiovosti. Je to vědomý posun priorit: od luxusního dojmu v ruce k funkci, váze a odlišitelnosti od všeho ostatního na trhu.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman