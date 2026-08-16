Obce v Libereckém kraji řeší před volbami politickou reklamu, pravidla zpřísnila

Nařízení Evropské unie zavedlo přísnější požadavky na označování, dohled a celoroční transparentnost politických sdělení a cílení reklamy v prostoru EU. Cílem je zajistit jasný přehled o politické reklamě a jejím financování. Za porušení pravidel hrozí sankce až do výše šesti procent ročního obratu, v případě měst a obcí ročního rozpočtu. Třeba řada provozovatelů sociálních sítí cílenou politickou reklamu v Evropské unii zásadním způsobem omezila nebo jako třeba Meta zrušila.
Odbor voleb Ministerstva vnitra ČR vydal počátkem července k novému nařízení metodiku, v Liberci už ale byli připraveni. „Celou problematiku transparentnosti politické inzerce a s ní spojené povinnosti jsme si interně vyřešili a procesně nastavili již v průběhu letošního jara. Pro politické subjekty jsme zřídili speciální podstránku na webu města, kde jasně definujeme technické i zákonné požadavky včetně povinného označení inzerce, zapracování identifikačních údajů a funkčních QR kódů," doplnil Chmelík.
Každá objednávka inzerce je podle Chmelíka podmíněna odevzdáním nového čestného prohlášení zadavatele. „Tímto krokem máme smluvně i právně ošetřeno, že politické subjekty dodají veškerá potřebná metadata nezbytná pro zápis do evropského on-line úložiště politických reklam. Příjem objednávek jsme otevřeli 1. července s jasně definovaným kapacitním limitem na jeden subjekt a transparentním chronologickým řazením, abychom zajistili absolutní rovnost šancí a pluralitu politické soutěže," dodal.
Zatímco stotisícový Liberec je schopen administrativu spojenou s novým nařízením EU zajistit, pro malá města je to téměř neřešitelné. „Pokud bychom politickou reklamu sami zpracovávali a zveřejňovali v Hrádecku, museli bychom například kontrolovat její povinné označení a údaje o zadavateli, evidovat informace o financování, uchovávat potřebnou dokumentaci a řešit případné opravy nebo podněty. U on-line zveřejnění navíc přibývají další povinnosti," řekla mluvčí osmitisícového Hrádku nad Nisou Eva Jiříčková.
Za porušení některých povinností hrozí milionové pokuty a to na městském úřadu v Hrádku nechtěli riskovat. „Nechtěli jsme politickou reklamu odmítnout úplně, zároveň jsme ale nechtěli na město naší velikosti přenést další administrativu a odpovědnost, kterou s sebou nová pravidla přinášejí. Zvolili jsme tedy cestu fyzicky vložené reklamy. Politický subjekt si připraví a vytiskne vlastní materiál a my ho pouze vložíme do tištěného Hradecka," dodala Jiříčková.