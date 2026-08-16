Tragédie na dálnici v Maďarsku. Autobus s polskými turisty skončil v příkopu, zemřelo 12 lidíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tragédie na dálnici v Maďarsku. Autobus s polskými turisty skončil v příkopu, zemřelo 12 lidí
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