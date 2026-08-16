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Celá kapela Mirai si kvůli vážné nemoci kytaristy oholila hlavu. Všechno začalo bleskovou operací

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Kytarista skupiny Mirai Tomáš Javůrek prochází léčbou a kvůli ztrátě vlasů radikálně změnil vizáž. Zbytek kapely se k jeho situaci postavil po svém.
Kapela Mirai

Kapela Mirai

Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
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