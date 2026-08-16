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GIBS řeší případ muže, který poškodil auta v Pařížské. Hledá svědky události

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Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) prověřuje případ poškození několika vozidel, k němuž došlo v pátek 7. srpna 2026 mezi 23:25 a 23:35 v pražské Pařížské ulici před prodejnou Hermes. Podle GIBS muž na místě kopal a bil pěstmi do zaparkovaných aut a způsobil na nich škodu.
GIBS řeší případ muže, který poškodil auta v Pařížské. Hledá svědky události

GIBS řeší případ muže, který poškodil auta v Pařížské. Hledá svědky události

Zdroj: Pražská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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